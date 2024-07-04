Путін і Сі поглибили антизахідний альянс на саміті ШОС

На саміті ШОС в Астані лідери РФ і КНР підтвердили свій альянс як противагу західному світу. Путін говорив про підйом "нових центрів" політичної та економічної потуги.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і його російський колега Володимир Путін підтвердили свій курс на створення нового центру сили на противагу західному світу. Відповідні заяви лідери обох країн зробили в четвер, 4 липня, на зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в столиці Казахстану, повідомляє агенція AFP.

Наприкінці зустрічі в Астані Сі Цзіньпін закликав учасників заходу "протистояти зовнішньому втручанню". А Путін підкреслив, що "нові центри" політичної та економічної сили перебувають на підйомі. Сі закликав країни-члени "підтримувати одне одного, дбати про інтереси одне одного (...) і взяти майбутнє і долю наших країн, а також мир і розвиток в регіоні у свої руки". Крім того, "украй важливо", що ШОС стоїть "на правильному боці історії", переконаний китайський лідер, якого цитує AFP.

Президент РФ Путін впевнений натомість, що "багатополярний світ" став "реальністю".

Білорусь приєднується до ШОС

Раніше цього дня стало відомо про приєднання Білорусі до ШОС. Учасники заходу підписали документ, згідно з яким Білорусь стала повноправним учасником організації. "Білорусь виконала необхідні процедури на шляху до повноправного членства в Шанхайській організації співпраці", - оголосив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, якого цитує агенція "Інтерфакс".

Білорусь, яка раніше мала в ШОС статус спостерігача, стала десятим учасником організації, до якої входять також Росія, Індія, Казахстан, Китай, Пакистан, Іран, Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан. Ще дві країни мають статус спостерігача - Афганістан і Монголія. ШОС заснована 2001 року, а її заявлені завдання - зміцнення взаємної довіри, співпраці в економічному зростанні та протидії загрозам.

Є також 14 так званих партнерів по діалогу, серед яких і член НАТО Туреччина, а також кілька країн Перської затоки. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також взяв участь у саміті в Казахстані, уточнює AFP.