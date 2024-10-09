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Публічне СЗЧ: військового Гнезділова затримали правоохоронці

Олександр Куницький
9 жовтня 2024 р.

Військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова затримали слідчі ДБР. Він публічно самовільно залишив військову частину.

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Військовослужбовець ЗСУ (символічне фото)
Український військовий (символічне фото)Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМБр) Збройних сил України (ЗСУ) Сергія Гнезділова, який нещодавно публічно самовільно залишив військову частину (СЗЧ).

Як повідомляє в середу, 9 жовтня, пресслужба ДБР, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Гнезділова звинувачують в дезертирстві 

Гнезділов повідомив про СЗЧ у соціальних мережах 21 вересня, а 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура в сфері оборони Східного регіону відкрила за фактом цих публікацій кримінальне провадження щодо дезертирства. У ДБР кажуть, що службове розслідування призначили і в бригаді, за результатами якого визнали, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення". 

За даними слідства, на початку вересня Гнезділов був направлений у госпіталь для медичного огляду військово-лікарською комісією (ВЛК), однак "насправді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше - впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання".

"Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним по відношенню до побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що дії Гнезділова кваліфікували за частиною 4 статті 408 Кримінального кодексу. Її санкція передбачає позбавлення волі до 12 років. Нині триває досудове розслідування. 

Публічне СЗЧ Сергія Гнезділова

Гнезділов підтвердив у Facebook факт затримання. 

Гнезділов долучився до лав ЗСУ в 2019 році. Він також є засновником фестивалю української культури "ВиделкаFest" на Одещині та ведучим подкасту на "Громадському". Своє рішення піти у СЗЧ він мотивував бажанням привернути увагу влади й суспільства до необхідності ротацій, а також до відсутності чітких термінів служби. 

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