Проти Навального і його соратників порушили нову кримінальну справу

Російський опозиціонер Олексій Навальний та його соратники Іван Жданов і Леонід Волков є підозрюваними у кримінальній справі про створення некомерційної організації, яка зазіхає на особистість і права громадян.

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Про це йдеться у матеріалах позову про визнання Фонду боротьби з корупцією і штабів Навального екстремістськими організаціями, які опублікували на сайті Навального у четвер, 29 квітня.

Згідно з ними, слідче управління СК Росії відкрило цю справу 4 лютого за статтею про створення і керівництво релігійним або громадським об'єднанням, діяльність якого пов'язана з насильством над громадянами або іншим спричиненням шкоди їхньому здоров'ю.

За це передбачається або штраф розміром до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Цю ж інформацію також підтверджує джерело агенції "Інтерфакс". "Кримінальну справу порушено на початку лютого щодо Навального, Жданова і Волкова. Наразі вони є підозрюваними", - сказало джерело агенції.

Водночас видання "Медіазона" зауважує, що ця вищезазначена частина 1 статті 239 КК РФ входить до переліку кримінальних статей, засуджені за якими не можуть балотуватися на будь-які виборні посади протягом п'яти років після зняття чи погашення судимості. Відповідні зміни до законодавства внесли в 2020 році.

До цього не було відомо про порушення цієї кримінальної справи проти Навального, Волкова і Жданова.

Раніше Волков і Жданов покинули Росію і перебувають в Литві. Тим часом Навальний з березня перебуває у виправній колонії поблизу міста Покров у Володимирській області. 31 березня з'явилися повідомлення, що російський політик оголосив голодування з вимогою допустити до нього лікаря і надати медикаменти. За словами його адвокатів, стан здоров'я опозиціонера значно погіршився. 23 квітня Навальний повідомив про припинення голодування.