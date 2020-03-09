 Процес почався: суд Гааги взявся за збитий Boeing MH17 | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.03.2020

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Європа

Процес почався: суд Гааги взявся за збитий Boeing MH17

Окружний суд Гааги має назвати винуватців збиття малайзійського Boeing над непідконтрольною Києву частиною Донбасу. Там розпочався процес проти трьох росіян і українця. Репортаж DW про перший день.

Суд у справі про збитий Boeing проходить у будівлі поблизу аеропорта Амстердама Схіпхол

Суд у справі про збитий Boeing проходить у будівлі поблизу аеропорта Амстердама Схіпхол

У сірій бетонній будівлі поблизу амстердамського аеропорту Схіпхол в понеділок, 9 березня, почався один з найгучніших міжнародних процесів останніх років - про збитий над Донбасом Boeing-777.

Гул літаків на злітно-посадковій смузі в декількох сотнях метрів від судового комплексу нагадував про те, що саме звідси 17 липня 2014 року розпочався рейс MH17 "Малайзійських авіаліній". Лайнер, який летів в Куала-Лумпур, зазнав аварії над східною частиною України, яку контролюють підтримувані Росією бойовики. Всі 298 людей на борту, дві третини яких були громадянами Нідерландів, загинули.

Важливість процесу у справі

Незвичайність судового процесу підкреслювали кортежі мотоциклістів, які супроводжували деяких спостерігачів, а також спеціально побудований пресцентр для сотень журналістів.

Значення розгляду в окружному суді Гааги (не плутати з Гаазьким трибуналом. - Ред.) важко переоцінити. Для родичів жертв важливо через майже шість років дізнатися, що насправді сталося, і хто винен.

"Багато людей довго чекали цього дня", - сказав на початку слухань головуючий суддя Хендрік Стінгаус. Для нього та інших учасників суду родичі жертв та їхні почуття були в центрі уваги. Суддя кілька разів попередив, що декому буде боляче слухати, і сказав, що в такому випадку можна буде вийти.

У невеликій залі суду були присутні лише деякі члени сімей загиблих, для інших організували трансляцію в окремих приміщеннях. Момент, коли представник прокуратури зачитував імена всіх жертв, був одним з найбільш емоційних.

Завдяки цьому суду Україна хоче отримати докази суду країни ЄС того, що Росія воює на її території. Москва ж це постійно заперечує. Збиття Boeing стало поворотним моментом у ставленні західних країн до цього конфлікту. Ця катастрофа сприяла переходу від радше символічних візових і банківських обмежень до більш болючих санкцій проти секторів економіки Росії. Підсумок судового розгляду може сприяти впровадженню нових обмежень.

Акція протесту біля посольства РФ в Гаазі, 8 березня 2020 року

Акція протесту біля посольства РФ в Гаазі, 8 березня 2020 року

Четверо на віртуальній лаві підсудних

Кримінальним розслідуванням займається об'єднана слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Бельгії, Малайзії, Австралії та України. Група дійшла висновку, що Boeing збили ракетою з комплексу "Бук" М-1, який належав 53-й бригаді ППО в Курську. Його доставили з Росії в Україну, а потім повезли назад.

За попередніми підсумками розслідування, нідерландська прокуратура висунула звинувачення проти трьох громадян Росії і одного українця за двома пунктами - атака на літак і вбивство людей на борту. Найвідоміший серед росіян - Ігор Гіркін, який називав себе "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Інші - Сергій Дубінський і Олег Пулатов, їх пов'язують з російськими силовими структурами. Також серед підозрюваних є українець Леонід Харченко. За версією слідства, вони підпорядковувалися Гіркіну.

За словами представника нідерландської прокуратури, слідство вважає їх основними причетними до збиття літака на підставі прослуханих телефонних розмов, розповідей свідків та інших доказів, які описані у кримінальній справі на 36 тисяч сторінок.

Саме ці четверо організували доставку і використання російського комплексу "Бук" в Україні, вважає прокуратура Нідерландів. Цікава деталь - за даними слідства, "очікувалися кілька "Буків", але їх не доставили"

Жоден з обвинувачених не з'явився на засідання суду. Лише Олег Пулатов, який живе в Ульяновську, відреагував на повістку. Його інтереси у суді представляють два нідерландських адвокати та одна росіянка. За їхніми словами, Пулатов "не несе жодної відповідальності" за збитий літак.

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Підсумки першого дня процесу

Головним підсумком першого дня стало те, що процес взагалі почався. Його не зупинять і він продовжиться на час усієї березневої сесії. Суд і захист Пулатова попередньо домовилися, що під час другого етапу слухань, в червні, вони зможуть висловити своє ставлення і, можливо, порушити питання про додаткове розслідування.

Один з адвокатів, Баудевейн ван Ейк, заявив, що таке розслідування, "потрібно з багатьох тем". Левову частку свого виступу він присвятив ролі України, яка влітку 2014 року не закрила повітряний простір, а лише обмежила висоту польотів цивільної авіації над зоною боїв.

До нього представник прокуратури заявив, що роль України не є частиною цього процесу, тому що "Бук", як він наголосив, "взагалі не повинен був там бути і не повинен був стріляти".

Загалом перший день суду був присвячений процедурним питанням. Слухання заплановані в чотири етапи до лютого 2021 року з можливістю продовження. Тим часом слідство триває і буде зосереджене на пошуку нових підозрюваних та на з'ясуванні "ланцюжка наказів".

На думку деяких спостерігачів, цей ланцюжок може вести до вищих ешелонів влади Росії, хоча вони навряд чи виявляться серед обвинувачених. Представник прокуратури зазначив, що, навіть якщо зараз підсудні недосяжні для правосуддя, з часом ситуація може змінитися.

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Одним з найбільш цікавих епізодів 9 березня був опис численних спроб вручити обвинуваченим повістки до суду. Це було восени 2019 року, тоді до цього процесу залучили Генпрокуратуру та мін'юст РФ, а також українську владу.

Окрім листів, які особисто передали тільки Пулатову, електронні повістки нідерландською і російською мовами відправлялися через соцмережі, зокрема і родичам. Деякі з них повідомлення прочитали і у прокурорів є цифрове підтвердження цього.

Все це дало суду підстави ухвалити, що було зроблено все можливе, щоб дати підсудним шанс донести свою позицію, а оскільки вони його проігнорували, суд може проходити заочно.

Суд не буде призначати обвинуваченим державних захисників, сказала DW на підсумковій пресконференції представниця прокуратури Дігна ван Буцелар.

За її словами, максимальне покарання, передбачене в Нідерландах за пред'явленими звинуваченнями, - довічне ув'язнення. Яким буде рішення суду - ніхто прогнозувати не береться. Більше 80 родичів загиблих вже заявили про намір подати заяву про компенсацію.

Як довго триватиме процес, теж важко передбачити. Судді заявляли, що не хотіли б затягувати розгляд з однієї очевидної причини - родичі жертв, багато з яких в похилому віці, не можуть чекати вердикту багато років.

Дивитись відео 04:48

Катастрофа MH17: суд у Нідерландах та роль України в розслідуванні (06.03.2020)

  • Фрагмент ракети з ЗРК Бук, продемонстрований слідчими JIT

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Докази слідчих

    Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Рештки ракети ЗРК Бук, що збила Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing

    За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.

  • Реконструйований Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Реконструйований Boeing

    17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.

  • ЗРК Бук

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Маршрут "Бука"

    Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.

  • Колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін

    Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".

  • Генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), відставний офіцер ГРУ армії Росії

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17

    Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.

  • Олег Пулатов, третій обвинувачений у збитті Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing

    Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.

  • Обвинувачений у справі про збиття MH17 громадянин України Леонід Харченко (позивний Крот)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Доброволець "Крот"

    Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.

  • П'ятий підозрюваний у справі щодо катастрофи MH17 Володимир Цемах

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах

    Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.

  • Помічник президента РФ Владислав Сурков - фігурант кримінальної справи про збиття Boeing 777 у небі над Україною

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков

    Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.

  • На місці катастрофи малайзійського літака

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач

    У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".

  • Місце катастрофи Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Росія і надалі звинувачує Україну

    Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.

  • Іграшки на місці падіння MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду

    За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.

  • Судовий комплекс, розташований неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол

    Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.

  • Зала, де проходитиме судове засідання

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені

    Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.

  • Піт Плуг очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Родичі загиблих сподіваються на справедливість

    Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.

    Автор: Михайло Бушуєв


DW.COM

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Докладно

Суд у справі про збитий Boeing проходить у будівлі поблизу аеропорта Амстердама Схіпхол

Процес почався: суд Гааги взявся за збитий Boeing MH17

Окружний суд Гааги має назвати винуватців збиття малайзійського Boeing над непідконтрольною Києву частиною Донбасу.  

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