Процес почався: суд Гааги взявся за збитий Boeing MH17

У сірій бетонній будівлі поблизу амстердамського аеропорту Схіпхол в понеділок, 9 березня, почався один з найгучніших міжнародних процесів останніх років - про збитий над Донбасом Boeing-777.

Гул літаків на злітно-посадковій смузі в декількох сотнях метрів від судового комплексу нагадував про те, що саме звідси 17 липня 2014 року розпочався рейс MH17 "Малайзійських авіаліній". Лайнер, який летів в Куала-Лумпур, зазнав аварії над східною частиною України, яку контролюють підтримувані Росією бойовики. Всі 298 людей на борту, дві третини яких були громадянами Нідерландів, загинули.

Важливість процесу у справі

Незвичайність судового процесу підкреслювали кортежі мотоциклістів, які супроводжували деяких спостерігачів, а також спеціально побудований пресцентр для сотень журналістів.

Значення розгляду в окружному суді Гааги (не плутати з Гаазьким трибуналом. - Ред.) важко переоцінити. Для родичів жертв важливо через майже шість років дізнатися, що насправді сталося, і хто винен.

"Багато людей довго чекали цього дня", - сказав на початку слухань головуючий суддя Хендрік Стінгаус. Для нього та інших учасників суду родичі жертв та їхні почуття були в центрі уваги. Суддя кілька разів попередив, що декому буде боляче слухати, і сказав, що в такому випадку можна буде вийти.

У невеликій залі суду були присутні лише деякі члени сімей загиблих, для інших організували трансляцію в окремих приміщеннях. Момент, коли представник прокуратури зачитував імена всіх жертв, був одним з найбільш емоційних.

Завдяки цьому суду Україна хоче отримати докази суду країни ЄС того, що Росія воює на її території. Москва ж це постійно заперечує. Збиття Boeing стало поворотним моментом у ставленні західних країн до цього конфлікту. Ця катастрофа сприяла переходу від радше символічних візових і банківських обмежень до більш болючих санкцій проти секторів економіки Росії. Підсумок судового розгляду може сприяти впровадженню нових обмежень.

Акція протесту біля посольства РФ в Гаазі, 8 березня 2020 року

Четверо на віртуальній лаві підсудних

Кримінальним розслідуванням займається об'єднана слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Бельгії, Малайзії, Австралії та України. Група дійшла висновку, що Boeing збили ракетою з комплексу "Бук" М-1, який належав 53-й бригаді ППО в Курську. Його доставили з Росії в Україну, а потім повезли назад.

За попередніми підсумками розслідування, нідерландська прокуратура висунула звинувачення проти трьох громадян Росії і одного українця за двома пунктами - атака на літак і вбивство людей на борту. Найвідоміший серед росіян - Ігор Гіркін, який називав себе "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Інші - Сергій Дубінський і Олег Пулатов, їх пов'язують з російськими силовими структурами. Також серед підозрюваних є українець Леонід Харченко. За версією слідства, вони підпорядковувалися Гіркіну.

За словами представника нідерландської прокуратури, слідство вважає їх основними причетними до збиття літака на підставі прослуханих телефонних розмов, розповідей свідків та інших доказів, які описані у кримінальній справі на 36 тисяч сторінок.

Саме ці четверо організували доставку і використання російського комплексу "Бук" в Україні, вважає прокуратура Нідерландів. Цікава деталь - за даними слідства, "очікувалися кілька "Буків", але їх не доставили"

Жоден з обвинувачених не з'явився на засідання суду. Лише Олег Пулатов, який живе в Ульяновську, відреагував на повістку. Його інтереси у суді представляють два нідерландських адвокати та одна росіянка. За їхніми словами, Пулатов "не несе жодної відповідальності" за збитий літак.

Читайте також: Що думає про Росію й Україну родич жертв МН 17

Підсумки першого дня процесу

Головним підсумком першого дня стало те, що процес взагалі почався. Його не зупинять і він продовжиться на час усієї березневої сесії. Суд і захист Пулатова попередньо домовилися, що під час другого етапу слухань, в червні, вони зможуть висловити своє ставлення і, можливо, порушити питання про додаткове розслідування.

Один з адвокатів, Баудевейн ван Ейк, заявив, що таке розслідування, "потрібно з багатьох тем". Левову частку свого виступу він присвятив ролі України, яка влітку 2014 року не закрила повітряний простір, а лише обмежила висоту польотів цивільної авіації над зоною боїв.

До нього представник прокуратури заявив, що роль України не є частиною цього процесу, тому що "Бук", як він наголосив, "взагалі не повинен був там бути і не повинен був стріляти".

Загалом перший день суду був присвячений процедурним питанням. Слухання заплановані в чотири етапи до лютого 2021 року з можливістю продовження. Тим часом слідство триває і буде зосереджене на пошуку нових підозрюваних та на з'ясуванні "ланцюжка наказів".

На думку деяких спостерігачів, цей ланцюжок може вести до вищих ешелонів влади Росії, хоча вони навряд чи виявляться серед обвинувачених. Представник прокуратури зазначив, що, навіть якщо зараз підсудні недосяжні для правосуддя, з часом ситуація може змінитися.

Читайте також: Суд у справі про катастрофу MH 17: шо важливо знати

Одним з найбільш цікавих епізодів 9 березня був опис численних спроб вручити обвинуваченим повістки до суду. Це було восени 2019 року, тоді до цього процесу залучили Генпрокуратуру та мін'юст РФ, а також українську владу.

Окрім листів, які особисто передали тільки Пулатову, електронні повістки нідерландською і російською мовами відправлялися через соцмережі, зокрема і родичам. Деякі з них повідомлення прочитали і у прокурорів є цифрове підтвердження цього.

Все це дало суду підстави ухвалити, що було зроблено все можливе, щоб дати підсудним шанс донести свою позицію, а оскільки вони його проігнорували, суд може проходити заочно.

Суд не буде призначати обвинуваченим державних захисників, сказала DW на підсумковій пресконференції представниця прокуратури Дігна ван Буцелар.

За її словами, максимальне покарання, передбачене в Нідерландах за пред'явленими звинуваченнями, - довічне ув'язнення. Яким буде рішення суду - ніхто прогнозувати не береться. Більше 80 родичів загиблих вже заявили про намір подати заяву про компенсацію.

Як довго триватиме процес, теж важко передбачити. Судді заявляли, що не хотіли б затягувати розгляд з однієї очевидної причини - родичі жертв, багато з яких в похилому віці, не можуть чекати вердикту багато років.

Дивитись відео 04:48 Поділитись Катастрофа MH17: суд у Нідерландах та роль України в розслідуванні (06.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Yxxg Катастрофа MH17: суд у Нідерландах та роль України в розслідуванні (06.03.2020)