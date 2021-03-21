Протести в М'янмі: щонайменше 19 вбитих за день

Представники силових структур М'янми розстріляли щонайменше 19 протестувальників у різних містах країни в суботу, 27 березня, повідомляє агенція AFP.

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Агентство самостійно підтвердило, що дев'ятеро людей загинули в центральній частині регіону Мандалай, троє - у північній частині штату Шан, один - у стародавньому місті Паган, а ще шестеро - в діловому центрі М'янми місті Янгон.

Водночас агенція Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє про щонайменше 50 жертв серед протестувальників цього дня. Крім того, місцеве видання Myanmar Now пише про 80 вбитих протестувальників.

Цього ж дня військові, які захопили владу у країні, відсвяткували день збройних сил військовим парадом у столиці Найп'їдо. На це святування приїхав заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін. 26 березня він зустрівся з представниками збройних сил М'янми і запропонував їм свою підтримку. "Росія - справжній друг", - сказав головнокомандуючий збройних сил М'янми Мін Аун Хлайн. При цьому немає ознак того, що цей парад відвідали представники інших країн світу.

Заколот у М'янмі

Нагадаємо, що 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а США й Великобританія запровадили санкції проти хунти.

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