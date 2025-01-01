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СуспільствоФранція

Проросійські хакери атакували сайти низки міст Франції

Катерина Вєнкіна
1 січня 2025 р.

Від кібератак постраждали 23 сайти у французькому сегменті Інтернету, передало агентство AFP з посиланням на прокуратуру Парижа. Хакери назвали це помстою за підтримку України з боку Франції.

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Прапор РФ із цифрових символів (ілюстративне фото)
Прапор РФ із цифрових символів (ілюстративне фото)Фото: Mykhailo Polenok/PantherMedia/Imago

Проросійські хакери атакували онлайн-сторінки низки міст Франції. Як передало у вівторок, 31 грудня, агентство AFP з посиланням на прокуратуру Парижа, від кібератак постраждали загалом 23 сайти.

Так, 31 грудня були недоступні або частково доступні сайти міст Марсель і Тарб, а також департаменту Верхня Гаронна на південному заході Франції.

Мерія Марселя повідомила AFP, що сервери зазнали  кібератак , в результаті довелося ввести в дію "захисні механізми, які призвели до того, що сайти "стали недоступні".

Відповідальність взяло на себе угруповання NoName, кібернапад вона назвала помстою за підтримку України з боку Франції, передала телемережа France 24.

Хакери в соцмережах заявили, що атакували і сайти Нанта, Бордо, Пуатьє, По, Німа, Ніцци, Анже, Гавра та Монпельє, а також департаменту Ланди, Французької Полінезії та Нової Каледонії. У той же час, всі вони продовжували працювати 31 грудня, повідомила France 24.

Не перша атака хакерів NoName через Україну

У 2023 році NoName заявляла, що паралізувала роботу сайтів Нацзборів (нижньої палати парламенту) та Сенату (верхньої палати парламенту) Франції.

У січні 2023 року близька Росії  хакерська група  атакувала урядові сайти Швейцарії. Причиною своїх дій NoName тоді назвала участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Злочинці блокували доступ до сторінок через DDoS-атаки, перевантажуючи сайти великою кількістю запитів. Швейцарія, однак, чекала на подібну атаку перед візитом Зеленського і вжила необхідних заходів безпеки.

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