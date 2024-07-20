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СуспільствоІспанія

В Іспанії заарештували хакерів за атаки проти країн НАТО

Олексій Волошинов
20 липня 2024 р.

Затримані можуть бути пов'язані з хакерським угрупованням NoName057 (16), яке підтримує Росію у війні проти України.

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Затримані можуть бути пов'язані з хакерським угрупованням NoName057 (16), яке підтримує Росію у війні з Україною
В Іспанії заарештували хакерів за кібератаки проти країн НАТО Фото: Kacper Pempel/REUTERS

Троє хакерів заарештовані в Іспанії за підозрою в скоєнні кібератак проти країн НАТО з терористичною метою. Про це на своєму офіційному сайті повідомила цивільна гвардія МВС Іспанії в суботу, 20 липня. У житлі підозрюваних проведені обшуки. Повідомляється, що арешти відбулися на острові Майорка, а також у містах Уельва та Севілья на півдні країни.

Іспанські правоохоронці стверджують, що хакери брали участь в атаках типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS-атаках) на державні установи, критичну інфраструктуру і служби тих країн, "які зайняли проукраїнську позицію в контексті війни".

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У повідомленні цивільної гвардії йдеться також, що заарештовані можуть бути пов'язані з проросійським хакерським угрупованням NoName057 (16), що з'явилося після початку війни Росії проти України. "У своєму установчому маніфесті група визнає, що буде "пропорційно реагувати на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів", - стверджують іспанські силовики.

ENISA: Кількість кібератак у ЄС різко зросла

Наприкінці травня цього року глава Європейського агентства з кібербезпеки (ENISA) Юхан Лепассаар в інтерв'ю агенції AP заявив, що кількість кібератак на інфраструктуру ЄС у першому кварталі 2024 року виявилася вдвічі вищою, ніж в останньому кварталі 2023 року.

За його оцінкою, за багатьма з них можуть стояти хакери, пов'язані з Росією. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року кількість комп'ютерних зломів, скоєних "із геополітичних мотивів", постійно зростала, зазначив Лепассаар.

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