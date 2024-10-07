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У день народження Путіна хакери атакували канали пропаганди

Дмитро Шварц | Сергій Ромашенко
7 жовтня 2024 р.

Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія (ВДТРК) зазнала в день народження Путіна масштабної кібератаки з боку проукраїнських хакерів. Зокрема, перервано онлайн-мовлення каналів "Россия 1" і "Россия 24".

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Ефір "Россия 1"
Через кібератаку перервано онлайн-мовлення пропагандистських каналів "Россия 1" та "Россия 24"

У понеділок, 7 жовтня, в день народження президента РФ Володимира Путіна, пропагандистська Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія (ВДТРК) зазнала масштабної хакерської атаки.

Як повідомляють російські ЗМІ, не працює онлайн-мовлення та внутрішні сервіси. "Це надовго. Кажуть, стерли все з серверів, включно з резервними копіями. Проблема, здається, дуже серйозна, і відновлення займе багато часу", - пише "Газета. ру".

Зокрема, у користувачів в Росії не відкриваються онлайн-трансляції телеканалів "Россия 1" і "Россия 24", але цифрове телемовлення нібито працює без перебоїв.

Технічні проблеми виникли і на сайтах регіональних телекомпаній, що належать ВДТРК. Так, сайти "Вести Томск" і "Вести Татарстан" не відкриваються взагалі, а на сайтах "Дон-ТР" (Ростов-на-Дону) та ДТРК "Ока" (Рязань) не показуються оновлення новинної стрічки за останні кілька днів.

У ВДТРК підтвердили факт кібератаки

Згодом сама ВДТРК підтвердила "безпрецедентну атаку хакерів" на її онлайн-сервіси. Там стверджують, що "істотних збитків" роботі медіахолдингу немає.

У холдинг входять федеральні телеканали "Россия 1", "Россия 24", "Россия Культура", понад 80 регіональних телерадіокомпаній, що ведуть мовлення у всіх суб'єктах РФ, а також телеканал "РТР-Планета", що виходить за кордоном, і п'ять радіостанцій: "Радио России", "Маяк", "Культура", "Вести ФМ" та "Юность".

Через війну Росії проти України компанія перебуває під санкціями Європейського Союзу та низки країн, які не входять до складу ЄС.

До атаки причетні українські хакери - ЗМІ

Своєю чергою українські видання "Суспільне" та "РБК-Україна" з посиланням на джерела стверджують, що до кібератаки причетні українські хакери. 

За їхніми даними, відповідальність за кібератаку взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання Sudo rm-RF, яке вже неодноразово атакувало Росію.

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