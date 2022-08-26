Як Кремль перемагає у інформаційній війні на Близькому Сході

Велика кількість ЗМІ та користувачів соцмереж повторюють проросійські наративи про Україну арабською мовою. Часто це брехня, але чому вона знаходить відлуння у жителів Близького Сходу?

"Шановний пане Медведєв, кожна перемога Росії дає нам надію", - написали члени іракського воєнізованого угруповання у відкритому листі до колишнього президента Росії. "Росія - це меч помсти, який приносить справедливість усім, хто постраждав від самопроголошених господарів світу. Значна частина земної кулі чекає на безумовну перемогу Росії", - заявили іракці в Telegram-каналі Sabereen, присвяченому іракським новинам і політиці, на який підписано чверть мільйона читачів.

Те, що хтось за межами Росії чекає на перемогу Росії у війні проти України, може здатися малоймовірним і навіть дивним для більшості європейців і американців, які засуджують російське вторгнення в Україну. Однак цілком можливо, що багато людей на Близькому Сході погоджуються з іракськими авторами цього листа.

Небезпечна кампанія

Усі знають про російську дезінформацію, націлену на англомовну аудиторію, зазначила нещодавно в аналізі для Вашингтонського інституту близькосхідної політики Надя Овейдат, професорка, яка досліджує цифровий активізм в арабському світі. "Однак більшість людей на Заході не усвідомлює, що зараз існує така ж - якщо не більш небезпечна - арабомовна пропагандистська кампанія, спрямована на спотворення суспільного сприйняття війни Росії в Україні", - наголосила вона.

"Росіяни точно перемагають в інформаційній війні", - сказав у коментарі DW Махмуд аль-Хітабі, сирійський біженець, який зараз проживає у Франції. "У Сирії всі прорежимні люди (прихильники авторитарного уряду на чолі з Башаром Асадом. - Ред.) вірять, що США обстрілюють Росію ракетами, а Росія просто захищається. Багато людей у Європі навіть не усвідомлюють, що це (пропаганда РФ. - Ред.) відбувається. Панує повне відключення", - сказав він.

Росія "не несе відповідальності"

Приклади російської пропаганди арабською мовою знайти неважко, кажуть дослідники. Наприклад, є багато неправдивих повідомлень арабською мовою про втечу президента України Володимира Зеленського з країни, про те, як Росія захищає мирних жителів у зоні бойових дій і чому, мовляв, насправді США та ЄС відповідальні за глобальну продовольчу кризу. Головний - і брехливий - наратив завжди полягає в тому, що Росія не несе відповідальності за війну в Україні.

Читайте також: Журналісти виявили безліч неув'язок у звітах міноборони РФ

Деякі з цих повідомлень, схоже, поширюються російськими державними ЗМІ, які працюють арабською мовою, як-от пропагандистським мовником Russia Today, більш відомий як RT. Він був зареєстрований США як "іноземний агент" у 2017 році, а в березні цього року країни-члени ЄС погодилися призупинити всі місцеві ліцензії на мовлення для RT через "систематичне маніпулювання інформацією та дезінформацію", що становить загрозу стабільності ЄС. Але канал RT Arabic жодних обмежень своєї роботи не зазнав.

Тут кується пропаганда і брехня: студія RT Arabiс у Москві Фото: Misha Friedman/Getty Images

Точні цифри популярності RT серед арабомовних глядачів важко навести, але зазвичай його зараховують до п'ятірки найпопулярніших мовників у регіоні, поряд із Al Jazeera, Al-Arabiya та Sky News Arabia. Він зазвичай працює ефективніше, ніж пропозиції арабською мовою від західних медіа-компаній.

Зріст популярності RT

В останні три місяці RT Arabic незмінно працює краще, ніж його конкуренти, сказав Мустафа Аяд, директор відділу Африки, Близького Сходу та Азії в Інституті стратегічного діалогу (Institute for Strategic Dialogue, ISD), лондонської некомерційної організації, яка, зокрема, здійснює моніторинг онлайн-екстремізму.

RT Arabic часто цитують інші державні агенції, як-от сирійська інформагенція SANA і китайська CGTN Arabic, розповів Аяд DW. Але набагато важливішими за будь-які ЗМІ, явно пов'язані з російською державою, є сторінки у соцмережі Facebook та інші онлайн-організації, яких з РФ формально нічого не пов'язує, зазначив він.

"Арабомовна прокремлівська цифрова екосистема - це суміш офіційних державних медіа та неофіційних брендованих медіаорганізацій, - пояснив він. - Важливо дивитися не лише на державні агенції, але й на вплив медіа-аутлетів, які працюють лише у Facebook і які діляться, повторно використовують і ребрендингують контент RT і Sputnik. Це організації, які існують винятково на платформах соцмереж, зазвичай не є акредитованими інформаційними агенціями, але відіграють роль у поширенні прокремлівського контенту".

Читайте також: Кремль погрожує Литві: привід для війни чи пропагандистська кампанія?

Раніше ISD навіть знаходив облікові записи в соціальних мережах із сотнями тисяч підписників, які ведуть так звані "привабливі кремлістки" - нібито російські жінки, які публікують проросійські історії арабською мовою. Акаунти та фотографії є фейковими, але, як зауважують в ISD, "чоловіча аудиторія на Близькому Сході та в Північній Африці охоче це споживає". Більшість облікових записів, виявлених ISD, з того часу призупинені.

Акаунт однієї з "привабливих кремлісток" Фото: ISD

Такого роду нібито неафілійовані користувачі та аутлети, що присутні на всіх платформах соцмереж, отримують вдвічі більше уваги, ніж будь-які офіційні ЗМІ, констатує Аяд.

Чому брехня приваблює?

Наративи, які вони подають, знаходять резонанс серед аудиторії Близького Сходу з кількох причин.

Одна з них - опосередкована. Місцеві жителі в країнах з авторитарним урядом часто не довіряють своїм власним державним медіа і більше покладаються на новини, які поширюються через соціальні мережі. Дослідження базованого у Вашингтоні Інституту Близького Сходу свідчить про те, що російські ЗМІ та їхні проксі-структури є набагато активнішими в соціальних мережах, ніж ЗМІ США чи Європи, які мовлять арабською. Наприклад, RT Arabic публікує вдвічі або втричі більше постів, ніж Al Jazeera або BBC, виявили дослідники.

Давня образа на Захід

Є й політичні та історичні причини. У звіті для Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла, датованому 2021 роком, аналітики узагальнили 10 основних способів, якими Росія намагалася вплинути на міжнародне висвітлення своєї зовнішньої політики. Це дослідження було проведено в 2019 році, але нещодавні дослідження ISD свідчать, що деякі з найбільш часто використовуваних тактик зараз застосовуються й до війни в Україні.

Наприклад, одна з тем, яка приваблює мешканців Близького Сходу, полягає в тому, що Росія нібито виступає "проти зовнішнього втручання в суверенні справи країни", як зазначено у звіті Центру Маршалла.

Сирійські демонстранти з російськими триколорами у Дамаску, березень 2022 року Фото: LOUAI BESHARA/AFP

Це саме те, до чого можуть апелювати й жителі Іраку, у який у 2003 році були введені війська США та союзників. Telegram-канал Sabereen, на якому цими вихідними було опубліковано відкритий лист на адресу Медведєва, ведуть союзні до Ірану бойовики, які досі обурені вбивством іранського генерала Касема Сулеймані в січні 2020 року в Багдаді, яке здійснили США.

Читайте також: Вбивство іранського генерала: Пекін і Москва різко засудили дії Вашингтона

Інша популярна тема полягає в тому, що Росія нібито виступає за багатополярний світ на противагу світу, де домінують інтереси Заходу. Це резонує з такими державами, як Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, які прагнуть отримати більший вплив на регіональному та глобальному рівнях, долучилися до конфліктів у Сирії та Ємені та чиї лідери мають сильні націоналістичні погляди.

Читайте також: Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів

Або, як писав автор одного з проросійських облікових записів у Twitter, "не всі хочуть виконувати накази від дядька Сема". Попри те, що наративи російської зовнішньої політики спрямовані на перекручування реальності, дослідник Центру Маршалла Дмитро Горенбург пояснив, що "одна спільна нитка, яка об'єднує ці наративи, полягає у тому, що всі вони містять елемент правди в основі".

"Кремлівські наративи використовували лицемірство та залучення Заходу в регіональний колоніалізм, а також у регіональні конфлікти як засіб висвітлити [те, що Росія вважає] зрадницьким і дволиким характером підтримки України Заходом", - пояснює Аяд.

"Насправді йдеться про протест", - сказав DW Яссер Абдель Азіз, медіа-аналітик із Каїра. "Є велика частина арабської громадськості, яка вважає, що західні ЗМІ є упередженими і що Захід загалом упереджено ставиться до арабів та ісламу. Тут багато гіркоти", - підсумував він і додав, що Росія хитро використовує ці настрої в своїх інтересах.