Профспілки ФРН застерегли від експлуатації українських біженців на ринку праці

Німецька профспілка працівників будівельного, аграрного та екологічного секторів IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) застерігає від експлуатації українських біженців у ФРН як дешевої робочої сили. Відповідні побоювання висловив у вівторок, 19 квітня, голова IG BAU Роберт Файґер (Robert Feiger) у Франкфурті-на-Майні.

За його словами, не можна допустити формування класу "працівників другого ґатунку". Ті, хто утік до Німеччини від війни і шукає роботу, повинні бути в деталях проінформовані про умови праці, оплату та свої права, а також мати можливість звернутися до профспілок.

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Консультаційні центри Об'єднання німецьких профспілок (DGB) "Справедлива мобільність" (Faire Mobilität) також пропонують допомогу та інформаційну підтримку, зокрема - і українською мовою, повідомляє epd.

"Справжня інтеграція на ринку праці"

За даними IG Bau, у будівельній галузі нині дохід може не перевищувати рівень встановленої законом мінімальної заробітної плати у розмірі 9,82 євро на годину. Крім того, сезонним працівникам у сільському господарстві, зайнятим на період до 70 днів, можуть не надаватися соціальне забезпечення та медичне страхування.

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З урахуванням того, що у ФРН зараз перебувають близько 340 тисяч біженців з України, і певний відсоток їх залишиться в Німеччині, необхідно взяти курс на "справжню інтеграцію на ринку праці", переконаний Файґер. Важливими передумовами для цього є визнання іноземної кваліфікації і спрощений, без бюрократичної тяганини, процес надання доступу до курсів німецької мови, пояснює він.

Багато батьків зможуть розраховувати лише на підробіток

Зважаючи на високу частку жінок та неповнолітніх серед біженців необхідно також забезпечити ефективну роботу установ, які забезпечують догляд за дітьми. "Без достатньої кількості місць у дитячих садках і школах багато батьків у кращому разі зможуть розраховувати лише на підробіток у кілька годин на тиждень", - зазначив голова IG BAU.

У 2021 році в Німеччині мешкали 22,3 мільйона осіб із міграційним минулим (27,2 відсотка населення). Порівняно з попереднім роком приріст становив два відсотки, повідомило Федеральне статистичне відомство 12 квітня. Майже дві третини іноземців (62 відсотки) переселилися до Німеччини з інших країн Європи або є нащадками вихідців із цих країн. Найбільш важливими країнами походження є Туреччина (12 відсотків), Польща (10), Росія (6), Казахстан (6) та Сирія (5).