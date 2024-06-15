Принцеса Кейт з'явилася на публіці після новини про діагноз

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у суботу, 15 червня, вперше з'явилася на публіці після того, як п’ять місяців тому її почали лікувати від раку.

Як повідомляє Sky News принцеса прибула до Букінгемського палацу в автомобілі зі своїм чоловіком принцом Вільямом та їхніми трьома дітьми, щоб відвідати Trooping the Colour - щорічний військовий парад, який проводиться в центрі Лондона з нагоди офіційного дня народження британського монарха.

Вже під час параду Кейт разом із сім'єю вийшла на один з балконів Букінгемського палацу.

Нагадаємо, 22 березня принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила, що у неї діагностовано рак і що вона перебуває на "ранній стадії" лікування. У своєму відеозверненні вона назвала свою реакцію на цей діагноз "величезним шоком". Тоді ж вона розповіла, що у січні перенесла операцію у зв'язку з захворюванням.