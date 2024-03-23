Принцеса Уельська Кейт Міддлтон лікується від раку

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила, що у неї діагностовано рак і що вона перебуває на "ранній стадії" лікування. У своєму відеозверненні, опублікованому в п'ятницю, 22 березня, вона назвала свою реакцію на цей діагноз "величезним шоком".

Принцеса розповіла, що в січні перенесла серйозну операцію на черевній порожнині в Лондоні. Операція пройшла успішно, але аналізи, проведені після неї, показали наявність ракового захворювання. "Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування", - додала Кейт Міддлтон.

За її словами, вона почувається добре і з кожним днем стає все сильнішою. Принцеса подякувала своєму чоловікові принцу Вільяму за те, що він був поруч із нею, а також громадськості - за підтримку. "Сподіваюся, ви зрозумієте, що нам як сім'ї зараз необхідні час, простір і усамітнення, поки я завершую лікування", - сказала принцеса.

Рак раніше виявили у короля Чарльза III

Раніше Букінгемський палац повідомив, що у 75-річного британського монарха Чарльза III виявили рак. У заяві не уточнили, який саме тип захворювання було діагностовано, але заявили, що це не рак простати.

Під час лікування Чарльз III продовжить займатися державними обов'язками та офіційною роботою з документами у звичайному режимі. Однак лікарі порадили йому відкласти виконання публічних обов'язків.

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