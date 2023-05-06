Як у Лондоні коронували Чарльза ІІІ

Отже, Чарльза III коронували. Він став 40-м правлячим монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві з 1066 року. Формально королем Чарльз III став уже у вересні 2022 року - наступного дня після смерті його матері, королеви Єлизавети II. Коронація ж вважається символічною церемонією, що підвищує статус нового монарха.