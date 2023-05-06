Як у Лондоні коронували Чарльза ІІІ
У Лондоні в суботу, 6 травня, відбулася коронація Чарльза III та його дружини Камілли. Весь світ стежив за урочистою церемонією. У добірці DW - найяскравіші фотознімки.
Отже, Чарльза III коронували. Він став 40-м правлячим монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві з 1066 року. Формально королем Чарльз III став уже у вересні 2022 року - наступного дня після смерті його матері, королеви Єлизавети II. Коронація ж вважається символічною церемонією, що підвищує статус нового монарха.
Жоден із британських монархів не чекав цього моменту так довго, як Чарльз III. Востаннє коронація в Лондоні відбувалася 70 років тому: в 1953 році на престол зійшла Єлизавета II.
Вільям, принц Уельський (ліворуч) - старший син короля Чарльза III і його першої дружини, Діани, зараз - перший у черзі спадкоємець британського престолу. Праворуч від нього - дочка Шарлотта (8 років) і молодший син Луї (5 років), а також дружина Кейт, принцеса Уельська.
Онуки короля Чарльза III Луї та Шарлотта - одні з наймолодших учасників церемонії.
Старший онук Чарльза III, принц Джордж, отримав важливу роль: він став наймолодшим із почесних пажів, які несли мантію короля. Джордж - наступний у черзі на британський престол після свого батька - принца Уельського Вільяма.
Вестмінстерське абатство. Церемонія складається з кількох етапів. Під час першого Чарльза III представили підданим, які присягнулися йому у вірній службі. Уперше в історії в церемонії взяли участь жінки-єпископи.
В останні хвилини перед початком церемонії до Вестмінстерського абатства прибули члени королівської сім'ї. Принц Гаррі приїхав на коронацію свого батька без дружини.
Під час церемонії король дає клятву. Архієпископ Кентерберійський зачитує її текст і запитує короля, чи клянеться він захищати закон і англіканську церкву під час свого правління. І король клянеться робити це.
Камілла теж була коронована, щоправда ця церемонія зайняла набагато менше часу, ніж коронація Чарльза III.
Поліція в Лондоні затримала в суботу кількох активістів, які протестували проти монархії загалом і короля Чарльза III зокрема.
Під час церемонії король сідає на коронаційне крісло. Відбувається обряд помазання - від публіки він прихований, оскільки вважається священним. Чарльз III єдиний раз у житті одягає корону Святого Едуарда. Завершальний етап - сходження на престол.
Серед почесних гостей коронації в Лондоні - перша леді США Джилл Байден.
На церемонії в Лондоні присутня й Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина - серед почесних гостей. На коронацію у Вестмінстерське абатство було запрошено понад дві тисячі осіб, серед яких - члени королівської сім'ї, близько 100 глав держав.
Ендрю Ллойд Веббер (праворуч), знаменитий британський композитор, написав музику спеціально для коронації Чарльза III. Твір уперше було виконано саме 6 травня.
Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, - теж серед гостей коронації у Вестмінстерському абатстві.
Серед почесних гостей королівського подружжя - Емма Томпсон, знаменита британська актриса.
Церемонія завершилася. Королівська родина їде з Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу. Принц Уельський Вільям - наступний у черзі за британською короною.
Дощ - нерідке для Лондона явище. Він не зміг затьмарити свята, на яке так чекали мільйони. Онук короля Луї, прямуючи після коронації в кареті до Букінгемського палацу, теж активно вітав присутніх.
Фінальний акорд. Офіційно короновані король Чарльз III і королева Камілла вітають натовп, що зібрався заради цього моменту, з балкона Букінгемського палацу.