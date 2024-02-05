У британського короля Чарльза ІІІ діагностували рак

Про тип раку, виявлений у Чарльза ІІІ, не повідомляється. Король вже почав проходити "регулярне лікування".

У короля Великобританії Чарльза ІІІ діагностували рак, повідомив у понеділок, 5 лютого, Букінгемський палац. Захворювання було виявлення під час нещодавнього лікування збільшеної простати, яке проводили монарху, утім, злоякісну пухлину було виявлено не у цьому органі.

Тип онкологічного захворювання, виявлений у короля, у Букінгемському палаці не уточнили, але запевнили, що Чарльз вже почав проходити "регулярне лікування". У королівській родині також запевнили, що король "залишається повністю позитивно налаштованим щодо свого лікування і з нетерпінням чекає на якнайшвидше повернення до виконання своїх обов'язків".

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Більше жодних подробиць про стадію раку чи прогноз лікування не повідомляється.

Попри те, що він призупинить участь у публічних заходах, 75-річний король продовжить виконувати свою конституційну роль глави держави. Напередодні, 4 лютого, його бачили на церковній службі в Сандрінгемі, де він помахав рукою натовпу.

Понад тиждень тому Чарльз ІІІ переніс операцію на простаті в приватній лондонській лікарні. Король вирішив розповісти громадськості про своє лікування простати з метою заохотити більшу кількість чоловіків пройти перевірку цієї залози, заявили тоді в Букінгемському палаці.