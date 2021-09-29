Президент Венеціанської комісії закликає негайно створити Етичну раду

Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо закликає невідкладно створити в Україні Етичну раду в рамках проведення судової реформи. Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій у середу, 29 вересня, на сайті Ради Європи. Букіккіо повідомив, що саме судова реформа була в центрі нещодавнього обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським, і зазначив, що "реформа має вирішальне значення для майбутнього країни, щодо неї в українському суспільстві є дуже великі очікування".

Президент Венеціанської комісії привітав ухвалення закону, що вносить зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких інших законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України". "Це - центральна частина цієї реформи, що дасть змогу відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка має якомога швидше приступити до заповнення численних суддівських вакансій. Ще одна важлива частина цієї реформи - створення Етичної ради", - переконаний Букіккіо.

З огляду на це він нагадав, що діяльність Етичної ради передбачена законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя". "Міжнародні партнери України вже висунули своїх кандидатів до Етичної ради. Наразі вкрай необхідно, щоб Рада суддів України без подальших зволікань зробила свої призначення, які необхідні для втілення реформи", - закликав Букіккіо.

Водночас він висловив переконання, що "всі зацікавлені органи мають утримуватися від будь-яких заходів, дій, бездіяльності або процедур, які призводять до затримки створення Етичної ради, що може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні".

"Відповідальність за проведення судової реформи лежить на всіх. Без Етичної ради не може бути незалежної і такої, що користується довірою, Вищої судової ради і, у свою чергу, не може бути надійної Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації та авторитету української судової системи, а й для України загалом і для всіх громадян України", - заявив Букіккіо.