Президент Польщі доручив сформувати уряд Моравецькому

Правляча партія "Право і справедливість", з лав якої походить Матеуш Моравецький, формально перемогла на виборах, але сформувати уряд могла коаліція опозиційних проєвропейських партій.

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 6 листопада, доручив прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому з партії "Право і справедливість" (ПіС) сформувати уряд. ПіС була найсильнішою партією на виборах у жовтні, але не отримала абсолютної більшості голосів. Оглядачі припускають, що вона не зможе сформувати коаліцію через брак потенційних партнерів.

Водночас більшість у парламенті має альянс трьох проєвропейських опозиційних партій на чолі з колишнім президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Лідери цих трьох партій неодноразово наголошували, що готові сформувати уряд. Вони також вже працюють над коаліційною угодою. Проєвропейська коаліція має у парламенті 248 мандатів, а тому - стійку більшість у нижній його палаті Сеймі, який загалом налічує 460 депутатів. У верхній палаті, Сенаті, дотеперішня опозиція має ще кращі позиції - 66 мандатів зі 100.

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Дуда тягне час?

Рішення польського президента, який сам походить з табору ПіС, може мати наслідком ще кілька тижнів політичної нестабільності у Польщі. Дуда заявив, що він дотримується "парламентської традиції призначати представника найсильнішої парламентської фракції для формування уряду". Раніше Дуда призначив дату установчої сесії нового парламенту на 13 листопада - майже через місяць після виборів.

Якщо ПіС не вдасться сформувати уряд, ймовірно, головою уряду парламентом буде призначений Туск, який уже обіймав цю посаду з 2007 до 2014 року.