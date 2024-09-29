Президент ФРН Штайнмаєр перепросив в Італії за злочин СС

Франк-Вальтер Штайнмаєр прилетів в Італію для участі в церемонії пам'яті жертв різанини в Марцаботто, яку 80 років тому скоїли війська СС. Президент ФРН вибачився за той та інші воєнні злочини нацистів.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у неділю, 29 вересня, прилетів в Італію для участі в церемонії вшанування пам'яті жертв різанини в Марцаботто 80 років тому. Тоді, 29 вересня 1944 року і у наступні кілька днів, поблизу цього села, що розташоване на південь від Болоньї, військовослужбовці СС убили щонайменше 770 мирних жителів, зокрема понад 200 дітей. Це - найстрашніший воєнний злочин Німеччини в Італії під час Другої світової війни.

"Як федеральний президент Німеччини, я стою сьогодні перед вами й не відчуваю нічого, окрім смутку і сорому, - сказав Штайнмаєр на меморіальному заході, в якому взяв участь також президент Італії Серджо Маттарелла. - Я схиляю голову перед мертвими. Я прошу у вас вибачення сьогодні від імені моєї країни".

Штайнмаєр висловив жаль, що про різанину в Марцаботто, як і про інші воєнні злочини, скоєні німецькими окупантами в Італії, "майже не знали" в Німеччині. "Саме тому я сьогодні тут", - сказав президент ФРН, якого цитує інформагенція AFP.

Він наголосив, що не існує "остаточної межі" відповідальності Німеччини за злочини націонал-соціалістів. Європа може мати мирне майбутнє "лише в тому разі, якщо ми, німці, ніколи не забуватимемо про цю відповідальність перед історією", додав Франк-Вальтер Штайнмаєр. Свою промову Штайнмаєр виголосив італійською мовою, уточнює інформагенція epd.

Пам'ять про німецькі воєнні злочини в Італії

24 березня 2024 року в Італії відбулася пам'ятна церемонія, присвячена іншому злочину нацистів. У березні 1944 року нацисти розстріляли під Римом 335 італійців, щоб помститися за вбивство партизанами 33 поліцейських із полку СС "Боцен". Тоді держміністерка культури ФРН Клаудіа Рот (Claudia Roth), яка взяла участь у меморіальному заході, назвала цей злочин "жахливим". Вона також наголосила, що Німеччина усвідомлює свою історичну відповідальність перед Італією і всією Європою, і що "підсумкову риску підводити не можна".

У 1939 році, коли почалася Друга світова війна, Італія під проводом диктатора-фашиста Беніто Муссоліні була союзницею гітлерівської Німеччини. Після повалення Муссоліні в липні 1943 року Італія була частково окупована Німеччиною, водночас військовослужбовці вермахту (армії "Третього рейху") і військ СС скоїли на території країни численні воєнні злочини.