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Зеленський у роковини Бабиного Яру: Треба захищатися від зла

Дмитро Шварц
29 вересня 2024 р.

Президент України зробив заяву на 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру. За його словами, Бабин Яр - наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві.

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Меморіальний центр "Бабин яр"
За словами Зеленського, Бабин Яр - наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильствіФото: DIMITAR DILKOFF/AFP

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 29 вересня, зробив заяву на 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру.

У своєму дописі у соцмережі X президент нагадав, що 29-30 вересня 1941 року в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв, а загалом за час нацистської окупації близько 100 тисяч людей були вбиті у Бабиному Яру.

"Була знищена фактично вся єврейська спільнота Києва й навіть ті, хто намагався їх врятувати. Жертвами стали і представники інших національностей. Бабин Яр - страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч. Коли очі світу заплющені, людяність програє", - наголосив Зеленський.

Також він додав, що "Бабин Яр - наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві".

"У будь-які часи вони нічим не відрізняються. Але має відрізнятися реакція світу. Це те, чого світ повинен був навчитись. Треба стояти на сторожі людяності, життя і справедливості. Треба захищатись від зла. Вічна пам'ять усім жертвам нацистів! Вічний осуд кожному, хто винен у вбивствах у Бабиному Яру!", - заявив Зеленський.

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МЗС закликало світ підтримати Україну

Міністерство закордонних справ України у своїй заяві у неділю зазначило, що трагедія Бабиного Яру "стала спільною для українського і єврейського народів, скорботним символом Голокосту на території окупованої гітлерівцями України".

"Жахливі нацистські злочини у Бабиному Яру десятиліттями замовчувалася радянською владою. Але правда про цей злочин була збережена та відновлена. Сьогодні, вшановуючи пам'ять жертв Бабиного Яру та Голокосту, ми, разом з усією світовою спільнотою повторюємо: "Ніколи знову!", закликаючи світ зробити все можливе, щоби не допустити повторення подібних катастроф", - заявило МЗС.

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Також українські дипломати наголосили, що "сьогодні людство вкотре пересвідчується у тому, що зневага до елементарних прав людини, принципів міжнародного гуманітарного права, злочини проти людства і людяності є тією основою, що об’єднувала і продовжує об’єднувати авторитарні та тоталітарні режими".

"Промовляючи в цей день священні слова "Ніколи знову", ми закликаємо всю світову спільноту підкріпити їх конкретними діями на підтримку України, яка протистоїть російській агресії та звірствам, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Лише спільними зусиллями ми можемо покласти їм край та відновити справедливість і всеосяжний, справедливий і тривалий мир на основі Формули миру та Статуту ООН", - йдеться у заяві МЗС.

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