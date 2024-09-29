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У Києві вшанували пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру

Лілія Ржеутська
29 вересня 2024 р.

Урядовці, дипломати, родичі загиблих і єврейська громада вшанували пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру. Це урочище у північно-західній частині Києва стало одним із найжахливіших символів Голокосту.

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Вшанування пам'яті жертв масового розстрілу у Бабиному Яру
Двоє літніх чоловіків, які принесли квіти до "Менори" 29 вересня 2024 рокуФото: Liliia Rzheutska/DW

У Києві у неділю, 29 вересня, відбулися пам’ятні заходи до 83-х роковин від початку трагічних подій у Бабиному Яру - масового вбивства десятків тисяч євреїв, українців, ромів та людей інших національностей, скоєного нацистами упродовж 29-30 вересня 1941 року, під час окупації міста в роки Другої світової війни.

Українські урядовці, посли та представники дипломатичних установ, родичі загиблих, єврейська громада та духовенство відвідали пам’ятний знак "Менора" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", аби вшанувати пам'ять жертв масових розстрілів.

Йосип Любець щороку приходить до пам’ятного знаку "Менора" у Бабиному Яру
Йосип Любець щороку приходить до пам’ятного знаку "Менора", аби вшанувати пам'ять вбитої в Бабиному Яру родичкиФото: Liliia Rzheutska/DW

Щороку сюди приходить і 77-річний Йосип Любець, аби згадати свою родичку та вшанувати її пам'ять. "Тітка моєї мами була тут розстріляна. Моя мама щороку приходила сюди зі мною, коли я був ще малим. Тоді ж мама розповідала, як її тітка піддалася на вмовляння друзів прийти тоді, у 1941 році, сюди, у Бабин Яр. Нічого не підозрювала і поплатилася життям. Це вразило мене тоді і досі не відпускає, тому я щороку тут, адже пам'ять не повинна бути втрачена", - розповів DW  Любець.

Меморіал цього дня відвідало чимало людей. Серед них - двоє чоловіків, які мовчки й зі сльозами на очах принесли квіти до пам’ятника. По камінцю за давньою традицією поклала до "Менори" й молода пара. Багато людей було й біля монументів, присвячених трагедії у Бабиному Яру - інсталяцій "Кристалічна стіна плачу" та "Дзеркальне поле".

Інсталяція "Кристалічна стіна плачу" в Бабиному Яру
Інсталяція "Кристалічна стіна плачу" - один з монументів, присвячених трагедії у Бабиному ЯруФото: Liliia Rzheutska/DW

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Виставка про минуле, яка перегукується з сучасністю

Поряд, у виставковому центрі Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", відкрилася виставка "Хтось був сусідом: Вибір, людська поведінка та Голокост". Співорганізатором виставки є Меморіальний музей Голокосту в США, який належить до найвідоміших спеціалізованих історичних музеїв світу. Експозиція містить фотоматеріали, спогади очевидців, історичні відомості щодо політики нацистів, залученості місцевого населення до злочинів щодо євреїв - як активної, так і "мовчазної". 

"Це академічна виставка, яка дає розуміння дій кожної людини, які були під час Голокосту, і того, які саме вчинки вони робили. Це було, коли ти не бачив, що відбувалося, коли ти думав, що це не залежить від тебе, або виходив і обіймав поруч людину, єврея, коли когось з них принижували. Це важливо і зараз для нас, аби ми розуміли, що кожна людина має вибір і відповідає за свої вчинки - чи залишається вона людяною та чи розуміє, що це злочин щодо іншої національності та інших людей. Бо немає відповідальності одного тирана чи його генералів. На війні кожна людина робить свій вибір і має відповідати за це. І ця виставка дає це усвідомлення", - розповіла директорка Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова.

Виставка "Хтось був сусідом: Вибір, людська поведінка та Голокост"
Виставка "Хтось був сусідом: Вибір, людська поведінка та Голокост" дає розуміння того, як і чому діяли люди, які стали свідками Голокосту, кажуть організаториФото: Liliia Rzheutska/DW

"Цю виставку важко переглядати. Тут дуже добре відображено, як можна бути сусідом і все це сприймати. Цікаво і те, чи це йдеться про особисто людину, чи про сусіда-країну. Те, що сталося тут, у Бабиному Яру, важко усвідомити і забути, але такі трагедії відбуваються і зараз. Тому ми тут, аби підтримати Україну", - сказала посолка Канади в Україні Наталка Цмоць.

"Для мене головне в цій виставці, що люди завжди мають вибір: або сприяти стражданням людей або боротися проти цього. Я хочу засвідчити, що зараз у цій війні, розв’язаній Росією, США разом з Україною", - зауважила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

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Завершиться вшанування пам’яті жертв трагедії у Бабиному Яру концертом-меморіалом у виконанні Національного симфонічного оркестру України, який виконає симфонія № 1 "Пам’яті мучеників Бабиного Яру" Дмитра Клебанова.

"Кришталева стіна плачу" в Бабиному Яру

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