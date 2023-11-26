Прессекретаря Meta Енді Стоуна оголосили в розшук в Росії

У середині листопада російський суд ухвалив рішення щодо заочного арешту Енді Стоуна за статтею про сприяння тероризму, повідомляє російське видання "Медиазона".

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Російської Федерації оголосило у федеральний розшук Енді Стоуна - прессекретаря американської корпорації Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram. На це в неділю, 26 листопада, звернуло увагу російське інтернет-видання "Медіазона", яке виявило його у базі відомства.

За даними видання, картка з ім'ям Стоуна з'явилася у базі розшуку МВС ще у лютому 2023 року. У середині листопада один із російських судів ухвалив рішення щодо його заочного арешту за статтею про сприяння тероризму.

Водночас, як зазначає агенція AFP, Стоун значиться в списку розшукуваних МВС Росії без додаткових подробиць.

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Кримінальна справа проти Meta

За цією ж статтею Слідчий комітет РФ 11 березня 2022 року порушив щодо Meta кримінальну справу через рішення компанії не блокувати українських користувачів Facebook та Instagram за пости, які закликають до "смерті російських загарбників". Про рішення оголосив саме Стоун як прессекретар Meta.

"Внаслідок російського вторгнення в Україну ми тимчасово дозволили форми політичного самовираження, які у звичайній ситуації порушували б нашу заборону на заклики до насильства", - йшлося у заяві Стоуна, опублікованій у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Як приклад фрази, пости та коментарі з якою у компанії вирішили е видаляти, Стоун навів гасло "Смерть російським загарбникам".

Блокування Facebook у Росії

Нагадаємо, 4 березня 2022 року Роскомнагляд оголосив про блокування у Росії Facebook, а також деяких засобів масової інформації, зокрема DW. До Instagram доступ в РФ був обмежений 14 березня 2022 року.

Міністерство юстиції РФ 25 листопада 2022 року внесло Meta в реєстр організацій, діяльність яких російська влада вважає "екстремістською". До заборони мільйони росіян користувалися додатками Meta, особливо Instagram, який залишається надзвичайно популярним серед молоді.

У квітні 2022 року Росія внесла генерального директора Meta Марка Цукерберга в чорний список осіб, яким заборонено в'їзд в країну, нагадує AFP.