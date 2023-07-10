Прем'єр Нідерландів Марк Рютте йде з політики

Марк Рютте, який останні 13 років був прем'єром Нідерландів, оголосив, що завершить політичну кар'єру після формування нового уряду.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що піде з політики після майже 13 років перебування на цій посаді.

Лідера правоцентристів у ЗМІ прозвали "Тефлоновим Марком" за те, що він неодмінно політично виживав у скандалах, які спіткали чотири його уряди. У понеділок, 10 липня, він заявив, що піде у відставку після позачергових парламентських виборів, які відбудуться в країні через розпад правлячої коаліції.

"Вчора вранці я ухвалив рішення, що я більше не підходжу для того, щоб бути новим лідером Народної партії за свободу і демократію (VVD). Коли новий уряд буде приведено до присяги після виборів, я піду з політики", - заявив Рютте, цитує агенція AFP.

Рютте виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра, поки не буде сформовано новий уряд після виборів.

Коаліція розпалася через розбіжності у питаннях міграції

7 липня Марк Рютте повідомив про розпад правлячої коаліції у Нідерландах та відставку у зв'язку з цим уряду. Причиною цього стало те, що коаліція на чолі з Рютте не зуміла домовитися щодо реформи права на отримання притулку в країні. Останні місяці вона вела переговори про скорочення потоку біженців, що прибувають до королівства.

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Обговорення виявили ідеологічні розбіжності в коаліції між двома партіями, які не підтримують жорстке обмеження міграції - "Демократи 66" та "Християнський союз", - та двома, що виступають за жорсткі заходи - консервативною Народною партією за свободу і демократію та партією "Християнсько-демократичний заклик".

Нинішній Кабінет міністрів був сформований у січні 2022 року після найтриваліших коаліційних переговорів у політичній історії країни, що тривали 271 день. Тепер на країну очікуватимуть нові вибори, які, за повідомленнями ЗМІ, пройдуть не раніше листопада.