Правозахисники вимагають розслідувати трагедію у Мелільї

Іспанська правозахисна група APDHA та ще п'ять правозахисних організацій Марокко в суботу, 25 червня, вимагають від урядів обох країн розслідувати загибель щонайменше 18 африканських мігрантів, які напередодні намагались перетнути кордон між Марокко та іспанським містом-ексклавом Мелілья.

Влада Марокко у п'ятницю повідомила, про загибель 13 мігрантів від травм, на додаток до п'яти підтверджених випадків смерті раніше того ж дня. Поранення отримали 140 співробітників служби безпеки та понад 70 мігрантів. Кордон намагались перетнути близько 2000 мігрантів, понад сотні це вдалося, попри те що марокканські сили безпеки разом з іспанськими прикордонниками намагались відтіснити людей.

"Подібне не повинно повторись"

Іспанська правозахисна група APDHA та ще п'ять правозахисних організацій Марокко вимагають від урядів обох країн розслідувати смерті мігрантів. Марокканська асоціація з прав людини (AMDH) заявила, що поранені залишались без допомоги протягом кількох годин, що збільшило кількість смертей, пише AFP.

Загибель людей також засудила правозахисна організація Amnesty International. Права людини щодо мігрантів та біженців мають поважатися, заявив директор Amnesty International в Іспанії Естебан Бельтран. “Подібні ситуації не мають повторитися”, - додав він.

AMDH вимагає всебічного і швидкого розслідування для визначення відповідальних і застерегла від поховання тіл мігрантів доти, доки їх смерть не буде належним чином досліджена.

Понад 70 біженців та 140 співробітників мароканської служби безпеки поранені

"Загроза територіальній цілісності"

В свою чергу, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав спробу незаконного перетину кордону замахом на територіальну цілісність Іспанії та звинуватив у цьому "мафію", яка переправляє мігрантів на іспанське узбережжя.

Іспанія очікує, що під час саміту НАТО у Мадриді 29-30 червня, "нерегулярна міграція" буде вказана як один з викликів безпеки південних рубежів Альянсу.

Це не перша спроба африканських мігрантів прорвати іспанський кордон. Два іспанські ексклави на африканській території, міста Сеута та Мелілья - єдиний сухопутний кордон ЄС в Африці, що робить їх магнітом для мігрантів. Прикордонні паркани заввишки в кілька метрів в ексклавах оснащено колючим дротом, відеокамерами та блокпостами. Мігранти використовують крюки і палки, щоб перебратися через паркани.