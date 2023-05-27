  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич (ц)
Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич (ц)Фото: Serbian Presidential Press /AP/picture alliance
ПолітикаСербія

Правлячу партію Сербії очолив міністр оборони

Ігор Бурдига
38 хв. тому

Президент Сербії Александар Вучич пішов з посади голови правлячої партії. Політсилу очолив глава міноборони Мілош Вучевич. Вучич заявив про створення нового громадського руху.

https://p.dw.com/p/4RthE

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про звільнення з посади голови правлячої Сербської прогресивної партії (СПП) на з'їзді політсили у суботу, 27 травня, у місті Крагуєвац.

За пропозицією Вучича його наступником на чолі СПП став міністр оборони країни Мілош Вучевич. Учасники з'їзду підтримали безальтернативну кандидатуру 48-річного очільника міноборони. Вучевич з 2016 року був одним із віцеголів партії.

Читайте також: НАТО закликає до деескалації у Косові

Вучич створить новий рух, але не піде з партії

Згідно з сербською конституцією, Вучич мав відмовитися від посади лідера СПП ще у 2017 році, коли він уперше став президентом країни, зазначає агенція dpa. Критики закидають йому авторитарний стиль правління, контроль за органами юстиції та більшістю ЗМІ. Мілош Вучевич вважається близьким прихильником чинного президента Сербії, тож, на думку оглядачів, формальні перестановки у партії не вплинуть на владні повноваження Вучича.

На з'їзді СПП президент Сербії також оголосив, що має намір створити та очолити новий громадський рух, який об'єднає сербів незалежно від партійних уподобань. Водночас Вучич заявив, що залишиться членом СПП.

Як повідомлялось, напередодні армію Сербії було приведено у повну боєготовність та наказано перекинути підрозділи до кордоно з Косовом. НАТО закликав до деескалації ситуації.

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Під новими українськими санкціями - виробники взуття для армії РФ та навіть постачальники сировини для чобіт

Зеленський затвердив нові санкції проти Росії

Торгівля1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в українській Бучі, 13 квітня 2022 року

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

Закон і право26 травня 2023 р.
Туреччина готується до другого туру виборів

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Політика26 травня 2023 р.
external

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Здоров'я26 травня 2023 р.06:15 хв.
Кадр з комп'ютерної гри Death from Above

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Суспільство26 травня 2023 р.
external

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Технології26 травня 2023 р.00:58 хв.
external

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Суспільство26 травня 2023 р.28:54 хв.
На головну сторінку