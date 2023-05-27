Правлячу партію Сербії очолив міністр оборони

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про звільнення з посади голови правлячої Сербської прогресивної партії (СПП) на з'їзді політсили у суботу, 27 травня, у місті Крагуєвац.

За пропозицією Вучича його наступником на чолі СПП став міністр оборони країни Мілош Вучевич. Учасники з'їзду підтримали безальтернативну кандидатуру 48-річного очільника міноборони. Вучевич з 2016 року був одним із віцеголів партії.

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Вучич створить новий рух, але не піде з партії

Згідно з сербською конституцією, Вучич мав відмовитися від посади лідера СПП ще у 2017 році, коли він уперше став президентом країни, зазначає агенція dpa. Критики закидають йому авторитарний стиль правління, контроль за органами юстиції та більшістю ЗМІ. Мілош Вучевич вважається близьким прихильником чинного президента Сербії, тож, на думку оглядачів, формальні перестановки у партії не вплинуть на владні повноваження Вучича.

На з'їзді СПП президент Сербії також оголосив, що має намір створити та очолити новий громадський рух, який об'єднає сербів незалежно від партійних уподобань. Водночас Вучич заявив, що залишиться членом СПП.

Як повідомлялось, напередодні армію Сербії було приведено у повну боєготовність та наказано перекинути підрозділи до кордоно з Косовом. НАТО закликав до деескалації ситуації.