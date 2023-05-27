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Наслідки сутичок між поліцією та етнічними сербами у косовському Звечані
Наслідки сутичок між поліцією та етнічними сербами у косовському Звечані Фото: Valdrin Xhemaj/REUTERS
КонфліктиКосово

НАТО закликає до деескалації у Косові

Ігор Бурдига
15 хв. тому

Речниця Альянсу Оана Лонгеску закликала усі сторони "вирішити ситуацію шляхом діалогу". Сербія засуджує миротворців за неспроможність зупинити "жорстокі дії".

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Північноатлантичний Альянс, який керує миротворчою місією  KFOR у Косові, закликає "місцеві інституції до термінової деескалації", а також вирішення поточного конфлікту шляхом діалогу. Про це у суботу, 27 травня, написала у Twitter речниця НАТО Оана Лонгеску і додала, що сили KFOR "зберігають пильність та забезпечать безпеку" в регіоні.

Водночас агенція Associated Press передає, що на екстреному засіданні Ради безпеки Сербії 27 травня засудили дислокованих у Косові миротворців за їх нібито неспроможність зупинити "жорстокі дії" косовської поліції проти етнічних сербів. Збройні сили Сербії, дислоковані на кордоні з Косовом від п'ятниці, лишаються у найвищій бойовій готовності до наступних наказів президента республіки Александара Вучича.

Німеччина Франція, Великобританія, Італія та США висловили "занепокоєння" щодо попереднього наказу Вучича направити солдатів на кордон з республікою і також закликали всі сторони до "максимальної стриманості" після заворушень 26 травня.

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Конфлікт після виборів

Нагадаємо, 26 травня етнічні серби у Косові протестували проти того, щоб етнічні албанці обійняли там посади мерів, які вони здобули після нещодавніх виборів. Поліція Косова застосувала сльозогінний газ у місті Звечан, населеному переважно сербами, щоб відтіснити демонстрантів, зазначив репортер агенції новин AFP.

У Звечані поліція застосувала проти сербських протестувальників сльозогінний газ
У Звечані поліція застосувала проти сербських протестувальників сльозогінний газ Фото: Valdrin Xhemaj/REUTERS

Також, за повідомленням місцевих ЗМІ, близько десяти людей отримали поранення і були доставлені в лікарню в місті Мітровіца. За даними поліції, поранені були і п'ятеро офіцерів, пошкоджені кілька автомобілів. Сербський державний мовник РТС повідомляє, що косовська поліція застосувала сльозогінний газ і в інших населених пунктах. У місті Лепосавічі серби почали встановлювати блокпости для протидії правоохоронцям.

Приводом для нового витку конфлікту стали місцеві вибори, які косовська влада провела у квітні в чотирьох містах з сербською більшістю. Однак серби здебільшого бойкотували голосування, що дозволило албанській меншині взяти під контроль місцеві ради, незважаючи на загальну явку менш ніж 3,5 відсотка.

У травні почався процес призначення мерів, попри перестороги з боку ЄС і США. "Ці дії різко й без потреби загострили напруженість", - зазначив щодо цього держсекретар США Ентоні Блінкен 26 травня. На його думку призначення мерів підірвали б зусилля США щодо нормалізації відносин між Косовом та Сербією та "мали б наслідки для наших двосторонніх відносин з Косовом".

У Косові, що оголосило незалежність від Сербії в 2008 році після десятирічного конфлікту між албанцями та сербською меншиною, досі проживає близько 120 тисяч етнічних сербів - близько 7 відсотків від усього населення. Незалежність республіки досі не визнає половина країн-членів ООН - у тому числі Сербія і Росія.

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