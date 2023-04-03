У Гаазі cпецтрибунал розглядає справу про воєнні злочини

У Гаазі 3 квітня в Спеціальному трибуналі щодо Косова розпочався судовий процес над чотирма вищими командирами колишньої Армії визволення Косова (АВК) - Хашимом Тачі, Кадрі Веселі, Якупом Краснікі та Реджепом Селімі. Їх обвинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у Косові в період з 1998 до 2000 року. Станом на зараз сторона обвинувачення ідентифікувала 312 свідків.

Хашим Тачі був політичним лідером АВК до і під час війни у Косові в 1998-99 роках, Кадрі Веселі очолював розвідувальну службу АВК, Якуп Краснічі був її прессекретарем, а Реджеп Селімі був членом генштабу АВК.

Обвинувальний акт містить обвинувачення у незаконному позбавленні волі, жорстокому поводженні, тортурах і вбивствах, злочинах проти людяності, насильницьких зникненнях та переслідуваннях. Як стверджується обвинуваченням, ці злочини були вчинені з березня 1998 року по вересень 1999 року.

Які обвинувачення висунуті колишнім лідерам АВК?

Згідно з обвинувальним висновком, злочини були скоєні у різних регіонах Косова, а також на півночі Албанії у громадах Кукес та Кахан. Виконавцями злочинів були члени АВК, жертвами - сотні цивільних та людей, які не хотіли брати активної участі в бойових діях.

Кадрі Веселі (ліворуч) та Хашим Тачі після обрання останнього президентом Косова у 2016 році Фото: picture-alliance/AP Photo/V. Kryeziu

"Жертвами є люди, яких АВК, а пізніше тимчасовий уряд Косова вважали ворогами, у тому числі серби, роми і католики - люди, які, як встановили слідчі, співпрацювали зі сербською владою або контактували зі сербами", - йдеться в обвинувальному акті.

На переконання обвинувачення, Хашим Тачі, Кадрі Веселі, Якуп Краснічі та Реджеп Селімі несуть персональну відповідальність за злочини, наведені в обвинувальному висновку.

В обвинувальному акті їм та іншим членам "спільної злочинної організації" пред'явлені обвинувачення в тому, що вони з березня 1998 року до вересня 1999 року "переслідували спільну мету - отримати повний контроль над Косовим будь-якими засобами". В обвинувальному акті також стверджується, що Тачі, Веселі, Краснічі та Селімі особисто погрожували, брали участь у допитах, жорстокому поводженні та арештах опонентів. Обвинувачення заявило, що має 56 тисяч документів, які воно передало захисту. Три тижні тому вперше були опубліковані імена деяких жертв, які, як встановило слідство, були вбиті або насильно викрадені.

Аргументи захисту

Захист Хашима Тачі, колишнього політичного лідера АВК, відкидає обвинувачення і стверджує, що "АВК не отримала б підтримки міжнародної спільноти", якби мала злочинні цілі, як стверджує обвинувачення.

Спецтрибунал щодо Косова у Гаазі (2020 рік) Фото: Eva Plevier/REUTERS

"Рішення Спеціальної прокуратури вважати АВК злочинною організацією передбачає, що міжнародна підтримка, яку АВК отримала від своїх партнерів, як-от від США, Великобританії, Франції, Італії та Німеччини, була б підтримкою злочинного плану здійснення широкомасштабного системного нападу на цивільне населення. Це було абсолютно не так! Не було жодного спільного злочинного плану АВК. Міжнародна спільнота ніколи б таке не підтримала", - ідеться у заяві захисту Тачі. За словами адвокатів, обвинувальний акт ґрунтується на фрагментарному і вибірковому неправильному трактуванні окремих інцидентів.

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Захист Хашима Тачі оголосив, що викличе як свідків низку діячів та дипломатів - генерала армії США у відставці Уеслі Кларка, ексочільника верифікаційної місії ОБСЄ Вільяма Вокера, екскерівника адміністрації ООН у Косові Бернара Кушнера та інших. "У вказаний період свідки були високопоставленими міжнародними дипломатами, високопоставленими представниками НАТО, ОБСЄ, ООН, а також Місії з верифікації в Косові. Усі вони мали справу з Хашимом Тачі на професійному, а у деяких випадках і на особистому рівні", - наголошується у заяві захисту.

Спеціальний трибунал щодо Косова

Спеціальний трибунал щодо воєнних злочинів у Косові був створений рішенням парламенту Косова у серпні 2015 року. Через тиск на свідків у процесі роботи було вирішено перенести його місцезнаходження до Гааги. Витрати на утримання трибуналу покриває ЄС.

Хашим Тачі залишає будівлю спецтрибуналу після одного з допитів у 2020 році Фото: DW/A. Bajram

Офіційна назва Спецтрибуналу - "Спеціальна палата та Спеціальна прокуратура Косова". Головою Палати є Катерина Трендафілова, очільником Спецпрокуратури - Алекс Вайтінг. До складу Трибуналу також входить охорона, яка забезпечує захист потерпілих.

Чому був утворений Спеціальний трибунал?

Намір створення Спеціального трибуналу виник після того, як Рада Європи ухвалила резолюцію, що закликала Косово розслідувати закиди швейцарського сенатора Діка Марті, який у 2010 році звинуватив членів АВК у воєнних злочинах і торгівлі людськими органами. Закиди у торгівлі людськими органами поки що не знайшли підтвердження і не є частиною поточного обвинувального акту.

Спецтрибунал не є частиною колишнього Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії, який розглядав злочини, вчинені під час югославських воєн. Перед тим трибуналом, окрім сербських, постали і косовські політики. У двох процесах проти колишніх командирів АВК обвинувачені Рамуш Харадінай і Фатмір Лімай були виправдані.

Політичний вимір трибуналу в Косові

Після закінчення війни у Косові неодноразово виникали суперечки між представниками Демократичної партії Косова, заснованої Хашимом Тачі, та Демократичною лігою Косова, заснованою Ібрагімом Руговим.

Ексголова Демліги Фатмір Сейдіу заявив, не називаючи конкретних імен, що члени його партії стали жертвами актів помсти під час і після війни через свою політичну позицію.

Оскільки після війни завжди порушувались питання щодо можливих злочинів, саме Хашим Тачі вимагав від парламенту Косова створити спеціальний трибунал для з'ясування всіх звинувачень.

Від часу створення Спеціального трибуналу в Гаазі був винесений лише один вирок за воєнні злочини. Колишній командир АВК Саліх Мустафа був засуджений до 26 років ув'язнення.