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Александар Вучич та Альбін Курті
Александар Вучич та Альбін КуртіФото: Darko Vojinovic/AP/picture alliance / Boris Grdanoski/AP/picture alliance
ПолітикаСербія

Сербія виступає проти підписання угоди з Косовом - Вучич

Анастасія Шепелева
23 хв. тому

За словами президента Сербії Александара Вучича, країна прагне нормалізації відносин з Косовом, втім не підписуватиме з ним угоди, бо не визнає його незалежності.

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Сербія хоче нормальних відносин з Косовом, але не підпише з ним жодної угоди, заявив президент країни Александар Вучич у неділю, 19 березня, повідомляє Reuters.

"Сербія хоче мати нормальні відносини з Косовом. Ми хочемо подорожувати, вести бізнес, не можна жити ізольовано за 100-метровими стінами - сказав Вучич. Водночас він додав: "Я не хочу підписувати жодних міжнародних юридично зобов'язуючих документів з Косовом, тому що Сербія не визнає його незалежності".

Ця заява пролунала наступного дня після спільної зустрічі з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті, на якій були присутні представники ЄС. Тоді обидва лідери домовилися про кроки з нормалізації відносин, втім жодного документа не підписали.

Як пише Reuters, згідно з усною угодою Косово зобов'язалося надати більшу автономію районам з сербською більшістю, водночас Сербія погодилася не блокувати членство Косова в міжнародних організаціях. Курті назвав цю угоду "фактичним визнанням".

Між тим, за словами Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, досягнута угода не відповідає "більш амбітній і детальній" пропозиції ЄС, про яку сторони не змогли домовитися.

Як зазначив Боррель, Косову не вистачило гнучкості щодо суті пропозицій, а Сербія відмовилася підписати документ, хоча Белград був "повністю готовий" до його виконання.

План ЄС з нормалізації відносин між Сербією та Косовим

Нормалізація відносин з Косово є однією з умов членства Сербії в ЄС. Брюссель запропонував план покращення відносин, де йдеться про те, що сторони домовляються "розвивати нормальні, добросусідські відносини одна з одною на засадах рівноправності", "визнати свої відповідні документи та національні символи", будуть "вирішувати будь-які суперечки між собою винятково мирними засобами" і не будуть блокувати одна одну на шляху до Євросоюзу.

Крім того, у тексті угоди зазначено, що Сербія не заперечуватиме проти членства Косова в будь-якій міжнародній організації, а обидві сторони "зобов'язуються встановити конкретні механізми і гарантії, щоб забезпечити належний рівень самоврядування для сербської громади в Косові". Обговорюється також закріплення офіційного статусу Сербської православної церкви в Косово та обмін постійними представництвами.

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