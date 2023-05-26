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Сербські військовіФото: Irfan Licina/AFP
ПолітикаСербія

Армію Сербії приведено в повну боєготовність

Катерина Вєнкіна | Аліна Коломієць
52 хв. тому

Президент Сербії наказав підрозділам армії переміститися ближче до кордону з Косовом. На півночі Косова сталися сутички невеликих груп етнічних сербів з поліцією.

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Президент Сербії Александар Вучич привів армію країни в повну бойову готовність і наказав її підрозділам переміститися ближче до кордону з Косовом. Про це у п'ятницю, 26 травня, повідомила агенція Reuters.

"Було наказано терміново перекинути (війська. - Ред.) до кордону з Косовом", - прокоментував ситуацію віце-прем'єр, міністр оборони Мілош Вучевич.

Як передало агентство AP, до цього невеликі групи етнічних сербів на півночі Косова намагались блокувати входи в муніципальні будівлі, щоб перешкодити чиновникам увійти в них. Поліція застосувала сльозогінний газ. Кілька автомобілів було підпалено. 

Ситуація на півночі Косова ускладнилася після того, як 25 травня присягу склали нові керівники органів місцевого самоврядування - косовські албанці, пишуть ЗМІ. До урядових будівель у Косовській Митровиці, Лепосавичі, Зубині-Потоку було стягнуто колони поліцейських бронемашин.

Загострення конфлікту Сербії та Косова

Конфлікт Сербії та Косова загострився в липні 2022 року, коли Приштина вирішила запровадити тимчасові документи для в'їжджаючих громадян Сербії і зажадала від сербської меншини поміняти старі сербські автомобільні номери на місцеві. На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада Косова відклала запровадження нових правил. Проте зіткнення тривали аж до грудня 2022 року.

У середині грудня Косово офіційно подало заявку на вступ до Євросоюзу. Сербія зробила це ще 2009 року. За даними ЗМІ, Захід дав обом країнам зрозуміти, що їхні перспективи євроінтеграції безпосередньо залежать від успіхів у врегулюванні конфлікту.

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