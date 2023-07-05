Працівника ТЦК звільнили з лав ЗСУ за побиття жінки

Нещодавно старший офіцер Закарпатського ТЦК завдав тілесних ушкоджень дружині військового. За ганебну поведінку забіяку в погонах витурили з армії, повідомили в міноборони.

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у середу, 5 липня, повідомив, що підозрюваного в побитті жінки працівника Закарпатського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) звільнять з лав Збройних сил України (ЗСУ).

"На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, ухвалено рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України", - написав генерал-лейтенант у Facebook.

Також заступник міністра наголосив, що надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив своє звання, дадуть правоохоронні органи та суд. "Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту", - запевнив Павлюк.

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П'яний працівник ТЦК напав на подружжя

Інформація про те, що в Ужгороді п'яний працівник ТЦК та СП побив жінку військовослужбовця набула розголосу 2 липня. Про напад повідомила в соцмережах сама потерпіла - Тетяна Новак.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а 3 липня в МВС повідомили, що співробітника ТЦК вдалося затримати. Йому повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу "Умисне легке тілесне ушкодження". Чоловіку загрожує штраф або виправні роботи строком до одного року.

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