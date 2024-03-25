ППО України з початку війни збила понад 2000 ракет РФ

З початку повномасштабного вторгнення українська протиповітряна оборона збила понад дві тисячі російських крилатих і балістичних ракет. Втім, Україні все ще потрібно більше систем ППО, заявляє міноборони.

З початку повномасштабного вторгнення українська протиповітряна оборона (ППО) збила понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет. Про це повідомило міністерство оборони України у соціальній мережі X у понеділок, 25 березня.

"Це результат титанічної праці українських ППО. Сучасні системи ППО, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів. Проте Україні все ще потрібно більше систем ППО, щоб захистити наш народ від російського терору. Тому що цивільна інфраструктура залишається основною ціллю російських ударів", - зазначили в міноборони.

Нагадаємо, 21 грудня 2023 року тодішній речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат заявив, що російські війська завдали 7400 ракетних ударів по території України від початку повномасштабного вторгнення, а Силам оборони України вдалося знищити близько 1600 ракет.

Крім того, з вересня 2022 року - початку застосування РФ ударних дронів типу Shahed - Росія запустила по Україні 3700 таких безпілотників. Українським силам вдалося знешкодити 2900 з них.

31 грудня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що Сили оборони збивають 85 відсотків крилатих ракет та ударних безпілотників, що ними РФ атакує Україну. За його даними, із початку повномасштабного вторгнення протиповітряна оборона збила 1709 крилатих ракет, серед яких найбільше типу Х-101/555/55 - 1045. Із 3940 запущених ударних БПЛА типу Shahed знешкоджено майже 79 відсотків.

24 березня, після двох масованих ракетно-дронових атак, Зеленський повідомив, що за тиждень, з 18 по 24 березня, РФ застосувала проти України близько 190 ракет, 140 "шахедів" та 700 авіабомб.