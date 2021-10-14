Тайвань: пожежа у багатоповерцівці забрала життя щонайменше 46 осіб

46 людей загинули унаслідок пожежі, що охопила 13-поверхову житлову будівлю в місті Гаосюн на півдні Тайваню у четвер, 14 жовтня. Ще 41 особа постраждала. Про це повідомляє агентство AP, посилаючись на дані пожежного департаменту міста.

Скріншот з відео тайванського телеканалу EBC

Пожежа в будівлі спалахнула близько третьої ночі за місцевим часом. Вогонь швидко перекинувся з перших поверхів, де були розташовані магазини й офіси, на квартири вище. Більшість серед загиблих - саме мешканці квартир на поверхах із сьомого по одинадцятий. Перші п'ять поверхів були незаселеними.

На гасіння полум'я пожежні служби міста спрямували майже півтори сотні вогнеборців і 72 пожежні машини. Аби впоратися з вогнем, пожежникам знадобилося близько чотирьох годин. Нижні поверхи будівлі вигоріли вщент.

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Кількість жертв пожежі може зрости

Після ліквідації займання, пожежники продовжують перевіряти верхні поверхи будівлі й шукати постраждалих. У пожежному департаменті не виключили, що кількість жертв може зрости, адже під завалами на верхніх поверхах можуть залишатися люди.

Пошуково-рятувальні роботи в багатоповерхівці тривають

Причини займання поки невідомі. Утім, пожежники помітили, що найсильніше палали складені на перших поверхах купи сміття й непотребу. Крім того, як повідомляють місцеві ЗМІ, очевидці інциденту чули вибух, що пролунав приблизно в момент виникнення пожежі.

Поліція почала вивчати відео з камер спостереження в будівлі. Лідерка Тайваню Цай Інвень наказала владі міста Гаосюн надати житло постраждалим родинам і провести ретельне розслідування причин пожежі.