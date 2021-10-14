 Тайвань: пожежа у багатоповерцівці забрала життя щонайменше 46 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Тайвань: пожежа у багатоповерцівці забрала життя щонайменше 46 осіб

Щонайменше 46 людей загинули і більше 40 постраждали внаслідок пожежі у багатоповерхівці міста Гаосюн на півдні Тайваню.

Загибель 25 осіб унаслідок пожежі підтвердили на місці

Загибель 25 осіб унаслідок пожежі підтвердили на місці

46 людей загинули унаслідок пожежі, що охопила 13-поверхову житлову будівлю в місті Гаосюн на півдні Тайваню у четвер, 14 жовтня. Ще 41 особа постраждала. Про це повідомляє агентство AP, посилаючись на дані пожежного департаменту міста.

Скріншот з відео тайванського телеканалу EBC

Скріншот з відео тайванського телеканалу EBC

Пожежа в будівлі спалахнула близько третьої ночі за місцевим часом. Вогонь швидко перекинувся з перших поверхів, де були розташовані магазини й офіси, на квартири вище. Більшість серед загиблих - саме мешканці квартир на поверхах із сьомого по одинадцятий. Перші п'ять поверхів були незаселеними.

На гасіння полум'я пожежні служби міста спрямували майже півтори сотні вогнеборців і 72 пожежні машини. Аби впоратися з вогнем, пожежникам знадобилося близько чотирьох годин. Нижні поверхи будівлі вигоріли вщент.

Читайте також: Відновлення костелу святого Миколая: чи залунає в Києві знову органна музика?

Кількість жертв пожежі може зрости

Після ліквідації займання, пожежники продовжують перевіряти верхні поверхи будівлі й шукати постраждалих. У пожежному департаменті не виключили, що кількість жертв може зрости, адже під завалами на верхніх поверхах можуть залишатися люди.

Пошуково-рятувальні роботи в багатоповерхівці тривають

Пошуково-рятувальні роботи в багатоповерхівці тривають

Причини займання поки невідомі. Утім, пожежники помітили, що найсильніше палали складені на перших поверхах купи сміття й непотребу. Крім того, як повідомляють місцеві ЗМІ, очевидці інциденту чули вибух, що пролунав приблизно в момент виникнення пожежі.

Поліція почала вивчати відео з камер спостереження в будівлі. Лідерка Тайваню Цай Інвень наказала владі міста Гаосюн надати житло постраждалим родинам і провести ретельне розслідування причин пожежі.

Дивитись відео 03:11

Пожежна (не)безпека українських багатоповерхівок: які шанси на порятунок? (04.07.2017)

DW.COM

Собор Нотр-Дам готовий до реставрації - вона має початися взимку

Компанія, яка займається відновленням собору Паризької Богоматері, заявила, що роботи зі зміцнення конструкцій та очищення завершені й тепер можна починати реконструкцію будівлі.  

У Великобританії тест на пожежну безпеку провалили вже 60 багатоповерхівок

Влада Великобританії знайшла вже 60 багатоповерхових будинків, які не відповідають нормам пожежної безпеки. Їхня кількість може зрости, оскільки тестування триває по всій країні.  

Аудіо й відео до теми

Пожежники у ФРН: чому понад мільйон вогнеборців працюють без зарплати? (05.03.2021)  

У Китаї за 28 годин звели 10-поверховий будинок (06.07.2021)  

Реклама

Докладно

Єлизавета Ясько, депутатка Верховної Ради

Ясько: Повернути Саакашвілі - питання честі для Києва

DW поспілкуватися з Єлизаветою Ясько, депутаткою ВР, яка відвідала Міхеіла Саакашвілі у грузинській в'язниці.  

Володимир Путін і Олексій Міллер

Путін доручив зруйнувати спотовий ринок газу в ЄС?

У Кремля, схоже, є й інша стратегічна мета, крім запуску "Північного потоку-2".  