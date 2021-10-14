Тайвань: пожежа у багатоповерцівці забрала життя щонайменше 46 осіб

Щонайменше 46 людей загинули і більше 40 постраждали внаслідок пожежі у багатоповерхівці міста Гаосюн на півдні Тайваню.
46 людей загинули унаслідок пожежі, що охопила 13-поверхову житлову будівлю в місті Гаосюн на півдні Тайваню у четвер, 14 жовтня. Ще 41 особа постраждала. Про це повідомляє агентство AP, посилаючись на дані пожежного департаменту міста.
Пожежа в будівлі спалахнула близько третьої ночі за місцевим часом. Вогонь швидко перекинувся з перших поверхів, де були розташовані магазини й офіси, на квартири вище. Більшість серед загиблих - саме мешканці квартир на поверхах із сьомого по одинадцятий. Перші п'ять поверхів були незаселеними.
На гасіння полум'я пожежні служби міста спрямували майже півтори сотні вогнеборців і 72 пожежні машини. Аби впоратися з вогнем, пожежникам знадобилося близько чотирьох годин. Нижні поверхи будівлі вигоріли вщент.
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Після ліквідації займання, пожежники продовжують перевіряти верхні поверхи будівлі й шукати постраждалих. У пожежному департаменті не виключили, що кількість жертв може зрости, адже під завалами на верхніх поверхах можуть залишатися люди.
Причини займання поки невідомі. Утім, пожежники помітили, що найсильніше палали складені на перших поверхах купи сміття й непотребу. Крім того, як повідомляють місцеві ЗМІ, очевидці інциденту чули вибух, що пролунав приблизно в момент виникнення пожежі.
Поліція почала вивчати відео з камер спостереження в будівлі. Лідерка Тайваню Цай Інвень наказала владі міста Гаосюн надати житло постраждалим родинам і провести ретельне розслідування причин пожежі.
Компанія, яка займається відновленням собору Паризької Богоматері, заявила, що роботи зі зміцнення конструкцій та очищення завершені й тепер можна починати реконструкцію будівлі.