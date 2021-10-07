Відновлення костелу святого Миколая: чи залунає в Києві знову органна музика?

На відновлення костелу святого Миколая у Києві, в якому на початку вересня сталася пожежа, потрібно приблизно 75 мільйонів гривень, підрахували в міністерстві культури та інформаційної політики України. На балансі саме цього відомства перебуває ця споруда. Гроші на відновлення костелу збирають всією громадою Києва, і зібрано близько 18 мільйонів гривень. Таку цифру можна побачити на спеціальному сайті, створеному мінкультом для стеження за ходом аварійно-відновлювальних робіт.

Проводиться технічне обстеження будівлі костелу святого Миколая

Наприкінці вересня розпочався перший етап відновлювальних робіт - міністерство замовило технічну експертизу будівлі, аби оцінити обсяги шкоди, завданих пожежею. "Експерти дослідять термічний вплив на конструкції будівлі пам’ятки, на декоративні елементи скульптури, стіни, дах та вітражні конструкції, - повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook. Результатом експертизи, за словами міністра, має стати "проєкт невідкладних протиаварійних робіт з чітко встановленою остаточною сумою". Висновок експертів міністерство розраховує отримати в середині жовтня. За графіком виконання протиаварійних робіт, складеного та оприлюдненого мінкультом, роботи мають початися в листопаді.

Тим часом деякі експерти вже зараз вказують на особливу складність майбутніх робіт. Віце-президент Національної спілки архітекторів України Сергій Буравченко вважає, що скороспішні відновлювальні роботи можуть зашкодити будівлі костелу. "Костел має давні проблеми - він не тримає опоряджувальні матеріали, а до цього ще й додалася пожежа. Вже була поспішна часткова реконструкція, але будівля не тримає штукатурку, фарбу, - каже Буравченко. - Треба, щоб попрацювали фахівці з матеріалів, конструктори, аби зрозуміти, чи, можливо, неправильно розраховані мости холоду".

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Потрібен комплексний підхід реконструкції костелу

Костел Cвятого Миколая в Києві побудував архітектор Владислав Городецький за проєктом архітектора Станіслава Валовського. Будівництво тривало десять років - з 1899-го по 1909-й, і було профінансоване римо-католицькою громадою Києва. До середини 1930-х років тут відбувалися богослужіння, потім радянська влада заслала настоятеля на Соловки. Після цього у костелі розміщувався то склад, то архів. У 1979 році будівлю перепрофілювали в концертну залу, зробивши капітальний ремонт. Це був останній ремонт до сьогоднішнього дня.

Архітектор Буравченко наголошує на важливості "комплексного ґрунтовного підходу" в питанні реконструкції костелу. Зібраних же меценатами коштів, на його думку, вистачить лише на косметичний ремонт.

Міністр Ткаченко обіцяє, що держава обов’язково фінансово долучиться до відбудови костелу святого Миколая. "До суми, яку збере бізнес, решту потрібних коштів виділить держава. Тобто йдеться про унікальний кейс державно-приватного партнерства. Кошти, які перерахували, і перерахують бізнеси та юридичні чи фізичні особи, підуть саме на протиаварійні роботи. Тобто на ліквідацію наслідків пожежі всередині костелу", - зазначив міністр. Але поки що немає інформації про те, яким саме буде фінансовий внесок держави у відбудову костелу.

Втрачено єдиний на весь Київ концертний орган

Відбудова самої будівлі - це одна справа, інша - відновлення органу, який фактично був знищений внаслідок пожежі: як повідомлялося, загорілася проводка всередині музичного інструменту. "У Києві був єдиний концертний орган і тепер він згорів", - констатує в розмові з DW директорка Національного будинку органної та камерної музики Тетяна Стахурська. За її словами, зараз колективи Національного будинку органної та камерної музики працюють на різних локаціях Києва, але органної музики там не почуєш.

Орган у костелі святого Миколая встановили в 1981 році, коли у будівлі відкрили Республіканський будинок органної та камерної музики, який згодом перейменували на Національний будинок органної та камерної музики. Орган для київського костелу тоді збудувала чехословацька фірма "Ріґер-Клосс" з урахуванням особливостей й акустики будівлі. За радянськими традиціями, встановили орган, однак, на місці вівтаря, а не, як прийнято в церквах, - над входом, на хорах храму.

Чи зазвучить знову в костелі святого Миколая органна музика?

Чи повернеться концертний орган у костел святого Миколая, нині під питанням. І справа не лише в грошах - аби купити Києву новий концертний орган, потрібно 2-3 мільйони євро, стверджує Стахурська. "Після проведення протиаварійних робіт костел планують передати громаді римо-католицької церкви, - розповіла Стахурська. - Де тепер відновлюватимуть концертний орган, я сама не знаю. Є рішення про будівництво Будинку музики, але на сьогодні київська влада не спромоглася знайти ділянку під будівництво". За її словами, органні концерти Національного будинку органної та камерної музики поки що проводитимуться не в Києві, а у Львові, Рівному, Дніпрі та Харкові.

Затягування з початком спорудження Будинку музики критикують і в римсько-католицькій громаді Києва. "Попередньо нам обіцяли, що до 2023 року для музикантів мають побудувати Будинок музики та переселити туди колективи й орган і звільнити храм для нас. Але впродовж цього року так і не було нічого зроблено, - каже в розмові з DW настоятель парафії костелу cвятого Миколая Римо-католицької церкви Віталій Подолян. - Ми хочемо підписати з мінкультом меморандум, який визначить вже більш конкретні терміни переселення".

Київські римо-католики сподіваються, що і в костелі святого Миколая після його повернення вірянам все ж таки звучатиме орган. Як зауважив Подолян, він мріє, що в храмі з'явиться новий церковний орган, який передадуть парафії з одного з європейських храмів як гуманітарну допомогу.