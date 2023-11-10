Повітряна тривога: на Одещині - влучання, є постраждалі
Під час повітряних тривог увечері в п'ятницю, 10 листопада, в Одеському районі зафіксували два влучання.
"Наразі відомо про трьох постраждалих. 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу. Також двоє літніх людей (72 та 73 років) отримали легкі травми, їм надано допомогу на місці", - повідомив у Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Про звуки вибухів на Одещині повідомлялося близько 19:30. У цей час Повітряні сили Збройних сил України попереджували про ракетну небезпеку в цьому та низці інших регіонів.
Через годину вони повідомили про рух повітряним простором України російських ударних дронів. Станом на 21:30 повітряна тривога триває у східних, південних і низці центральних областей.
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