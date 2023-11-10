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Атака РФ: ППО збила дрони і ракети в п'яти областях України

Ольга Журавльова
10 листопада 2023 р.

Війська РФ вночі атакували Україну дронами та ракетами. Українські сили ППО знищили п'ять "шахедів" та одну КАР Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

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Українаська ППО збиває ударний дрон у небі над Києвом (архівне фото)
Українаська ППО збиває ударний дрон у небі над Києвом (архівне фото)Фото: Gabriel Romero/ZUMA Press/IMAGO

Російські війська у ніч на п'ятницю, 10 листопада, атакували Україну ударними безпілотниками та керованими авіаційними ракетами, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Загалом було випущено шість ударних БпЛА "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини", - йдеться у повідомленні командування у Telegram.

Українські сили ППО знищили п'ять безпілотників та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей, зазначили у Повітряних силах.

На Черкащині уламки впали в приватному секторі

Уламки одного зі збитих дронів впали в приватному секторі у Золотоніському районі Черкаської області, пошкодивши кілька будівель, повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець. Минулося без постраждалих.

В області працювала ППО. Маємо падіння уламків "шахеда" у приватному секторі на Золотоніщині. Унаслідок чого пошкоджено кілька будівель. 

Про руйнування чи жертв в інших регіонах, які зазнали нічної атаки військ РФ, наразі не повідомляється.

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