Посольство США в Москві різко обмежить надання консульських послуг

Посольство США в Москві з 12 травня різко скоротить перелік консульських послуг, які воно надає, через рішення російської влади заборонити дипмісії наймати іноземців. Про це заявили в американському посольстві у п'ятницю, 30 квітня.

"З 12 травня посольство США в Москві скорочує кількість консульських послуг, залишаючи тільки екстрені послуги для громадян США і обмежену кількість імміграційних віз в разі закінчення терміну їхньої дії, а також імміграційних віз у випадках загрози життю або настання смерті", - йдеться в повідомленні посольства США, розміщеному на його сайті.

У дипмісії підкреслили, що такі "скорочення послуг необхідні в зв'язку з повідомленням уряду Росії 23 квітня про намір заборонити представництву США в Росії наймати іноземних громадян в будь-якій якості".

Таким чином, чисельність консульського відділу посольства США в Москві скоротиться на 75 відсотків, уточнили у посольстві США. "Оформлення неімміграційних віз, крім випадків дипломатичних поїздок, припиняється", - додали в посольстві.

Зокрема, у повідомленні наголошується, що посольство поки не надаватиме нетермінові нотаріальні послуги, а також послуги із заміни паспортів. Звернення американських громадян про видачу нового паспорта в разі підтвердження екстреності ситуації оброблятимуться в індивідуальному порядку.

"Надання екстрених послуг американським громадянам також може бути відкладено або скорочено через обмеженість можливостей нашого персоналу щодо пересування за межами Москви", - повідомили в дипмісії.

Громадянам США з російською візою, у якої закінчився термін дії, посольство рекомендує залишити країну до 15 червня "відповідно до термінів, позначеними російським урядом", або звернутися до МВС для її продовження.

Раніше США оприлюднили новий пакет санкцій відносно Росії, який передбачає вислання 10 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні і заборону американським фінансовим інститутам в участі в первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях.

Росія дзеркально відповіла на вислання дипломатів та оголосила про плановану денонсацію угоди про "відкриту територію", що регулює порядок поїздок російських і американських дипломатів по території двох країн, і намір обмежити можливість короткострокових відряджень для американських дипломатів і найм росіян в американську дипмісію.

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