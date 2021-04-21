 Посольство США в Москві різко обмежить надання консульських послуг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Посольство США в Москві різко обмежить надання консульських послуг

Це зроблять через рішення російської влади заборонити дипмісії наймати іноземців, заявили в американському посольстві.

Посольство США в Москві

Посольство США в Москві

Посольство США в Москві з 12 травня різко скоротить перелік консульських послуг, які воно надає, через рішення російської влади заборонити дипмісії наймати іноземців. Про це заявили в американському посольстві у п'ятницю, 30 квітня.

"З 12 травня посольство США в Москві скорочує кількість консульських послуг, залишаючи тільки екстрені послуги для громадян США і обмежену кількість імміграційних віз в разі закінчення терміну їхньої дії, а також імміграційних віз у випадках загрози життю або настання смерті", - йдеться в повідомленні посольства США, розміщеному на його сайті.

У дипмісії підкреслили, що такі "скорочення послуг необхідні в зв'язку з повідомленням уряду Росії 23 квітня про намір заборонити представництву США в Росії наймати іноземних громадян в будь-якій якості".

Таким чином, чисельність консульського відділу посольства США в Москві скоротиться на 75 відсотків, уточнили у посольстві США. "Оформлення неімміграційних віз, крім випадків дипломатичних поїздок, припиняється", - додали в посольстві.

Зокрема, у повідомленні наголошується, що посольство поки не надаватиме нетермінові нотаріальні послуги, а також послуги із заміни паспортів. Звернення американських громадян про видачу нового паспорта в разі підтвердження екстреності ситуації оброблятимуться в індивідуальному порядку.

"Надання екстрених послуг американським громадянам також може бути відкладено або скорочено через обмеженість можливостей нашого персоналу щодо пересування за межами Москви", - повідомили в дипмісії.

Громадянам США з російською візою, у якої закінчився термін дії, посольство рекомендує залишити країну до 15 червня "відповідно до термінів, позначеними російським урядом", або звернутися до МВС для її продовження.

Раніше США оприлюднили новий пакет санкцій відносно Росії, який передбачає вислання 10 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні і заборону американським фінансовим інститутам в участі в первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях.

Росія дзеркально відповіла на вислання дипломатів та оголосила про плановану денонсацію угоди про "відкриту територію", що регулює порядок поїздок російських і американських дипломатів по території двох країн, і намір обмежити можливість короткострокових відряджень для американських дипломатів і найм росіян в американську дипмісію.

Читайте також: США перевіряють російські компанії на ризики для системи постачання

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


Також за темою

Russland Moskau | Architekturführer Moskau | Pressebilder

Росія висилає десятеро дипломатів США 21.04.2021

МЗС Росії оголосило persona non grata 10 співробітників посольства США у Москві, їм наказано залишити територію РФ до кінця дня 21 травня.

Großbritannien Flagge & Houses of Parliament in London

Лондон запровадив санкції проти 14 росіян у справі Магнітського 27.04.2021

У громадян РФ, що потрапили до британського "списку Магнітського", будуть заморожені активи у Великобританії. Крім того, їм буде заборонений в'їзд в країну.

Russland Polen Flaggen

Польща висилає трьох російських дипломатів 15.04.2021

Персонами нон грата оголошено трьох співробітників посольства РФ у Варшаві. У МЗС Польщі також висловили солідарність з рішеннями, ухваленими щодо РФ у цей день у США.

Реклама

Докладно

Будівля ГРУ в Москві

Експерт Bellingcat: ГРУ було учасником конфлікту на Донбасі

Чи хотів Кремль перешкодити поставкам зброї в Україну? Автор розслідування про вибухи у Чехії та Болгарії в інтерв'ю DW.  

Український енергоринок - джерело збагачення для низки олігархів

Енергетика та олігархи (відео)

Попри рокіровки в уряді енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?  