США перевіряють російські компанії на ризики для системи постачання

Адміністрація США перевіряє десятки російських компаній, котрі можуть загрожувати безпеці каналів постачання, які використовуються американськими фірмами. Про це ввечері в четвер, 15 квітня, повідомив заступник міністра юстиції США Джон Демерс. За його словами, цей процес може затягнутися на багато місяців та призвести до того, що справи деяких російських компаній будуть переадресовані до міністерства торгівлі США для подальших заходів.

Читайте також: Байден не виключив нових санкцій проти Росії

Ця заява пролунала відразу після запровадження США нового пакету санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапила низка російських компаній. Заява Демерса свідчить, що невдовзі під прицілом можуть опинитися й інші російські фірми, відзначає агентство Reuters.

Читайте також: Євросоюз підтримав санкції США проти Росії

За словами Демерса, міністерство юстиції США в рамках аналізу ризиків для американських ланцюгів постачання буде розслідувати "відомий зв'язок між конкретною компанією та російськими розвідслужбами". У поле зору відомства потраплять і неросійські компанії з підрозділами в Росії. Демерс не уточнив, які саме компанії зацікавили міністерство юстиції США, вказавши, що розслідування перебуває на ранній стадії та може затягнутися на місяці.