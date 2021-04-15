Росія висилає десятеро дипломатів США

Міністерство закордонних справ РФ у середу, 21 квітня, викликало заступника глави дипломатичної місії США у Російській Федерації Бартла Б. Гормана і вручило йому ноту щодо оголошення персона нон грата 10 співробітників посольства США в Москві. Цим особам наказано залишити територію РФ до кінця дня - 21 травня, повідомляє пресслужба міністерства.

"Даний захід є "дзеркальною" відповіддю на ворожі дії американської сторони проти низки співробітників російського посольства у Вашингтоні та генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно оголошених "persona non grata", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у МЗС РФ анонсували, що "найближчим часом будуть подальші кроки в рамках анонсованого в заяві МЗС Росії від 16 квітня комплексу заходів" у відповідь на, як вважають в МЗС РФ, "останню "хвилю" незаконних антиросійських санкцій США".

Міністерство фінансів США 15 квітня повідомило про внесення до списку санкцій 15 громадян РФ і 25 російських компаній у відповідь за "зловмисну ​​діяльність" Росії, зокрема, за проведення кібератак, втручання у вибори у США і за ситуацію в анексованому Криму. Також влада США у рамках нових санкцій щодо РФ ухвалила рішення вислати з дипломатичної місії Росії у Вашингтоні десятьох її співробітників.

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