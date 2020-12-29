 Росія видворить десятьох дипломатів США - Лавров | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2021

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Росія видворить десятьох дипломатів США - Лавров

Москва вдасться до дзеркальних заходів у відповідь на видворення Вашингтоном десятьох російських дипломатів. Також з РФ будуть вислані й співробітники диппредставництва Польщі.

Сергій Лавров анонсував дзеркальні заходи проти США

Сергій Лавров анонсував "дзеркальні" заходи проти США

Росія дзеркально відповість на оголошення персонами нон-грата у Сполучених Штатах Америки десятьох російських дипломатів, заявив глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Ми відповімо на цей захід дзеркально, запропонуємо десятьом дипломатам Сполучених Штатів у Російській Федерації покинути нашу країну", - сказав Лавров на пресконференції в п'ятницю, 16 квітня, цитує агентство "Інтерфакс".

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Також російський міністр повідомив про аналогічні заходи, які будуть вжиті Москвою у відповідь на видворення дипломатів РФ з Польщі. "Ще, по-моєму, Польща оголосила про вислання наших дипломатів. Відповімо і тут, зрозуміло, відповідним чином", - сказав Лавров.

Згодом у МЗС Росії повідомили, що РФ змушені будуть залишити п'ятеро російських дипломатів.

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Міністерство фінансів США 15 квітня повідомило про внесення до списку санкцій 15 громадян РФ і 25 російських компаній у відповідь за "зловмисну ​​діяльність" Росії, зокрема, за проведення кібератак, втручання у вибори у США і за ситуацію в анексованому Криму. Також влада США в рамках нових санкцій проти РФ ухвалила рішення вислати з дипломатичної місії Росії у Вашингтоні 10 її співробітників. Мінфін США також оголосив про нові санкції щодо російського державного боргу.

У цей же день Польща оголосила персонами нон-грата трьох російських дипломатів.

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