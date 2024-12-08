Посольство США застерігає від підвищеної небезпеки ударів РФ

Диппредставництво США в Києві знову застерігає своїх громадян в Україні від підвищеної небезпеки російських ударів.

Посольство США у Києві застерегло американських громадян від підвищеної небезпеки російських авіаударів. Про це ідеться у спеціальному зверненні, опублікованому на сайті дипломатичного представництва США в Україні у неділю, 8 грудня.

"Через збільшення загрози з боку російських ракет і безпілотників, спрямованих на критично важливу цивільну інфраструктуру України, посольство США в Києві закликає громадян США проявляти підвищену обережність", - ідеться у дописі. Громадян США закликають стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак і стежити за надійним додатком "повітряної тривоги" на своєму мобільному телефоні.

"Громадяни США повинні дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко виконувати інструкції та шукати притулку під час повітряної тривоги”, - зазначається у попередженні посольства США.

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ЦПД РНБО: Росія підготувала ресурс для нових обстрілів України

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив у Telegram, що Росія підготувала ресурс для нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації.

"Ворог, на жаль, не змінює тактику і підготував ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації", - зазначив керівник ЦПД 8 грудня.

Як відомо, після застосування Росією нової балістичної ракети середньої дальності "Орешник" для удару по Дніпру 21 листопада, російський президент Володимир Путін неодноразово висловлював погрози подальших ударів цими ракетами.

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