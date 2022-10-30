Посол України закликав Німеччину не приймати ухильників з РФ

За його оцінкою, росіяни, які залишають батьківщину через небажання бути мобілізованими на війну проти України, становлять "ризик для безпеки" не тільки Німеччині, а й "усіх молодих українок з дітьми, які зрештою вимушено опиняться поряд із цими чоловіками у гуртожитках для біженців".
З Росії "біжать молоді чоловіки, які ні про що не шкодують, але все одно хочуть ухилитися від військової служби, а в результаті роз'їжджають в автоколоннах німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", вважає Макєєв.
Коментуючи відмову Києва вести з президентом Росії Володимиром Путіним переговори про припинення війни, Олексій Макєєв підтвердив: "З Путіним жодних переговорів ми не вестимемо. Наші переговори останніх восьми років призвели до того, що під російською окупацією опинилися вже не сім, а 20 відсотків нашої території ".
Посол України у ФРН нагадав, що з початку російської агресії тисячі українців загинули від рук військовослужбовців РФ, а також зазнали насильства та тортур: "Скільки ще Буч ми повинні пред'явити світові, щоб усім стало зрозуміло, що вести переговори з росіянами не можна?"
Що Кличко пояснив Штайнмаєру під час його візиту в Київ