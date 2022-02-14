Посол у ФРН Мельник закликав Берлін надати Україні важку зброю

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Україні для захисту від нападу Росії потрібні тисячі протитанкових ракет, заявив посол Андрій Мельник. Дипломат назвав візити Олафа Шольца до Києва та Москви останнім шансом дипломатичного врегулювання кризи.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник перед візитом канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Києва знову попросив у Берліна важке озброєння. Україні необхідні 12 тисяч протитанкових та 1000 зенітних ракет для захисту від вторгнення РФ, заявив Мельник в інтерв'ю телекомпанії Bild TV увечері в неділю, 13 лютого.
Візити Шольця до Києва та Москви, заплановані відповідно на 14 та 15 лютого український посол назвав "останнім шансом" врегулювати конфлікт навколо України засобами дипломатії. "У нас вже є відчуття, що війна стає все більш неминучою", - наголосив Мельник. За його словами, уряд України готовий до "найгіршого сценарію", за якого Київ "може зазнати бомбардування вже найближчими днями".
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Мельник визнав, що Росія має перевагу над Україною у повітрі та на морі. "Тут ми справді легка здобич" для президента Росії Володимира Путіна, констатував український дипломат.
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю медіакомпанії ARD увечері 13 лютого також попередила про "небезпечну ситуацію" навколо України. Водночас Бербок сказала, що поки що "немає ознак того, що збройне протистояння є вирішеною справою".
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За даними Заходу та України, Росія стягнула до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців. США заявили, що Росія може атакувати Україну будь-якої миті. Москва заперечує наявність у неї агресивних планів щодо України та зі свого боку звинувачує НАТО у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.
Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації остерігаються, що воно може статися вже 16 лютого.