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Посол РФ проігнорував виклик до МЗС Польщі через ракету

Дмитро Шварц
25 березня 2024 р.

Посол РФ не поїхав до МЗС Польщі, щоб дати пояснення, чому під час удару по Україні у неділю, 24 березня, російська ракета увійшла у польський повітряний простір.

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Польща активувала військову авіацію (на фото - F-16), коли у повітряний простір залетіла російська ракета
Польща активувала військову авіацію (на фото - F-16), коли у повітряний простір залетіла російська ракетаФото: Omar Marques/Getty Images

Посол Російської Федерації у Варшаві Сергій Андреєв не поїхав до міністерства закордонних справ Польщі, щоб дати пояснення, чому під час удару по Україні у неділю, 24 березня, російська ракета увійшла у польський повітряний простір. Про це у понеділок, 25 березня, повідомив журналістам речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає агенція AFP.

"Посол не з'явився сьогодні в МЗС, щоб пояснити інцидент із російською крилатою ракетою, яка 24 березня порушила повітряний простір Польщі", - заявив Вронський.

У МЗС Польщі очікували не пояснень, а демагогії

До цього у МЗС Польщі заявивили, що очікують від посла РФ скоріше не пояснень, а чергову порцію "демагогії". Як передає TVN24, про це зазначив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський.

"Ми будемо вимагати пояснень, але, мабуть, отримаємо демагогію. Сьогодні ми проведемо нараду в канцелярії прем'єр-міністра, а також я поговорю з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (Єнсом Столтенбергом - Ред.)", - сказав Сікорський.

Раніше заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна заявив, що "подальші дії залежать від пояснень та інформації" посла Росії.

Посол РФ чекає на "докази"

Натомість посол Росії в Польщі Сергій Андреєв заявив державному російському інформаційному агентству "РИА Новости", що не відвідував МЗС, куди його запросили для обговорення "ракетного інциденту", оскільки польська сторона "не надала доказів будь-якого порушення повітряного простору".

За словами посла, він все ще чекає на докази звинувачення Варшави в тому, що російська крилата ракета влетіла в повітряний простір Польщі 29 грудня минулого року.

Російська ракета у повітряному просторі Польщі

У неділю Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що о 4:23 російська ракета увійшла у повітряний простір країни поблизу села Осердів у Люблінському воєводстві і перебувала над польською територією 39 секунд. Також там додали, що "були запущені всі необхідні процедури" для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, зокрема  "активізована авіація Польщі і союзників".

Пізніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції заявив, що російська ракета була б збита, якби були якісь ознаки того, що вона прямувала до цілі в Польщі. За його словами, ракета проникла в польський повітряний простір приблизно на кілометр або два.

Згодом у Збройних силах Польщі заявили, що не стали збивати ракету через ризик, що її уламки можуть завдати шкоди місцевому населенню.

У МЗС Польщі додали, що вимагатимуть від РФ пояснень щодо інциденту.

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