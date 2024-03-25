Посол РФ проігнорував виклик до МЗС Польщі через ракету

Посол РФ не поїхав до МЗС Польщі, щоб дати пояснення, чому під час удару по Україні у неділю, 24 березня, російська ракета увійшла у польський повітряний простір.

Посол Російської Федерації у Варшаві Сергій Андреєв не поїхав до міністерства закордонних справ Польщі, щоб дати пояснення, чому під час удару по Україні у неділю, 24 березня, російська ракета увійшла у польський повітряний простір. Про це у понеділок, 25 березня, повідомив журналістам речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає агенція AFP.

"Посол не з'явився сьогодні в МЗС, щоб пояснити інцидент із російською крилатою ракетою, яка 24 березня порушила повітряний простір Польщі", - заявив Вронський.

У МЗС Польщі очікували не пояснень, а демагогії

До цього у МЗС Польщі заявивили, що очікують від посла РФ скоріше не пояснень, а чергову порцію "демагогії". Як передає TVN24, про це зазначив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський.

"Ми будемо вимагати пояснень, але, мабуть, отримаємо демагогію. Сьогодні ми проведемо нараду в канцелярії прем'єр-міністра, а також я поговорю з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (Єнсом Столтенбергом - Ред.)", - сказав Сікорський.

Раніше заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна заявив, що "подальші дії залежать від пояснень та інформації" посла Росії.

Посол РФ чекає на "докази"

Натомість посол Росії в Польщі Сергій Андреєв заявив державному російському інформаційному агентству "РИА Новости", що не відвідував МЗС, куди його запросили для обговорення "ракетного інциденту", оскільки польська сторона "не надала доказів будь-якого порушення повітряного простору".

За словами посла, він все ще чекає на докази звинувачення Варшави в тому, що російська крилата ракета влетіла в повітряний простір Польщі 29 грудня минулого року.

Російська ракета у повітряному просторі Польщі

У неділю Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що о 4:23 російська ракета увійшла у повітряний простір країни поблизу села Осердів у Люблінському воєводстві і перебувала над польською територією 39 секунд. Також там додали, що "були запущені всі необхідні процедури" для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, зокрема "активізована авіація Польщі і союзників".

Пізніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції заявив, що російська ракета була б збита, якби були якісь ознаки того, що вона прямувала до цілі в Польщі. За його словами, ракета проникла в польський повітряний простір приблизно на кілометр або два.

Згодом у Збройних силах Польщі заявили, що не стали збивати ракету через ризик, що її уламки можуть завдати шкоди місцевому населенню.

У МЗС Польщі додали, що вимагатимуть від РФ пояснень щодо інциденту.