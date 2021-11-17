Посол: Німеччина має серйозніше сприймати загрозу біля кордону України

Посол України у Німеччині Адрій Мельник вважає, що ФРН має набагато серйозніше поставитися до ескалації біля східного кордону України, ніж нині. Про це дипломат сказав в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, яке публікують у середу, 17 листопада.

"Ніколи з 2014 року, коли росіяни силою зброї анексували Крим та частини східної України, небезпека нового масштабного вторгнення не була такою гострою, як нині", - заявив Мельник. Берлін має "поставитися до цієї загрози набагато серйозніше", вважає посол.

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За даними Мельника, біля кордону та на Донбасі перебувають близько 114 тисяч російських солдатів. В анексованому Росією Криму "розміщено близько 32 тисяч військовослужбовців і, ймовірно, кілька тисяч у Білорусі", додав посол. Він назвав тривожним той факт, що російські військові залишили важке озброєння після навчань у квітні та восени. Більше того, "додаткові війська можуть отримати наказ повернутися до атаки протягом кількох днів", вважає він.

Посол чекає від Берліна "жорстких сигналів" Путіну

Мельник закликав партії, які можуть сформувати уряд в Німеччині, надіслати "жорсткі сигнали" президенту РФ Володимиру Путіну. Дипломат вважає, що треба перешкоджати намаганням Путіна дестабілізувати ситуацію та шантажу "постачанням газу, мігрантами чи передислокацією військ".

Посол наполягає, що новий німецький уряд має накласти більш жорсткі санкції на РФ, такі як заборону на імпорт російських нафти та газу. На його думку, "головну зброю Кремля" - газогін "Північний потік-2" - також необхідно "назавжди зупинити". "Це змусить Путіна замислитись", - сказав Мельник.

Нагадаємо, що на тлі стягнення російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує висока ймовірність дестабіліації ситуації в Україні Росією. В Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) висловили стурбованість збільшенням чисельності російських військ біля кордону з Україною. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також попередили Росію про серйозні наслідки можливого вторгнення в Україну . В Кремлі всі звинувачення в ескалації відкидають.