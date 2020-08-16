Посол Білорусі у Словаччині підтримав протести на батьківщині

Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня публічно висловився на підтримку протестів у власній країні. Відеозаяву посла у неділю, 16 серпня, опублікувало білоруське видання "Наша Ніва".

"Як і всі білоруси, я в шоці від історій про тортури і побиття громадян моєї країни", - заявив посол. Він також розповів, що на одному з білоруських інформаційних ресурсів він упізнав однокласника своєї доньки, який, за словами Лещені, ніколи не був "серед баламутів".

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Посол заявив, що перебуває "в шоці" через тортури, яких в Білорусі зазнали учасники протестів

Посол порівняв силовиків Білорусі з НКВС

У своїй заяві дипломат провів аналогію між діями правоохоронців проти учасників протестів у Білорусі та радянським НКВС. "Сотні моїх співвітчизників відчули на собі, що низка представників правоохоронних органів повною мірою відродили традиції НКВС у толерантній європейській Білорусі 21-го століття", - зазначив Лещеня.

Він додав, що солідаризується із демонстрантами і хоче, аби їхній голос був почутий. "Я щиро сподіваюся, що майбутнє моєї країни буде засновано з урахуванням позицій усіх верств суспільства і представників різних політичних сил", - зазначив посол.

Колишній помічник Лукашенка

Інформаційна агенція "Інтерфакс" зазначає, що серед усіх білоруських дипломатів Лещеня провів найбільше часу на посадах керівника дипломатичних представництв. У різні роки він керував посольствами у Єгипті та Ізраїлі. А з 2002 до 2006 року був помічником президента Білорусі з зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних питань.

У неділю в Мінську мають відбутися акції як на підтримку чинної влади, так і марш свободи, організований протестувальниками, незадоволеними результатами виборів президента Білорусі. При цьому ЗМІ повідомляють, що на проурядову демонстрацію примусово звозять працівників бюджетних установ з усієї країни.

Напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко доручив правоохоронцям не допустити подальшого проведення масових акцій протесту у Білорусі.