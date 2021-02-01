 Посли G7 закликали з′їзд суддів України відкласти призначення до ВРП і КС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2021

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Новини

Посли G7 закликали з'їзд суддів України відкласти призначення до ВРП і КС

Призначення суддів до Вищої ради правосуддя й Конституційного суду варто відкласти до затвердження нових прозорих процесів їхнього відбору, вважають посли країн "Великої сімки".

Судова система України

Посли країн-членів "Великої сімки" (G7) закликали з'їзд українських суддів відкласти призначення суддів до Вищої ради правосуддя (ВРП) та Конституційного суду (КС) до затвердження нових процесів їхнього відбору. Відповідний заклик дипломати найрозвинутіших демократій світу поширили в п'ятницю, 5 березня, в соцмережі Twitter після зустрічі з керівництвом Верховного суду та Ради суддів.

"Посли закликали з'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду до встановлення прозорих процесів відбору, що заслуговують на довіру", - повідомляється у Twitter групи послів G7.

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Згідно з повідомленням, на зустрічі із керівництвом Верховного Суду України та Ради суддів дипломати вказали на  "прагнення G7 допомогти Україні у проведенні судової реформи, яка забезпечить об'єктивне, незалежне, професійне, підзвітне та справедливе правосуддя для всіх українців".

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"Найважливішою частиною всебічної реформи, яка включає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, які отримують призначення у судовій системі", - йдеться у повідомленні.

XVIII з'їзд суддів України запланований на 9-11 березня в готелі "Президент готель" в Києві. На обговорення з'їзду, зокрема, має бути винесено питання про обрання членів Вищої ради правосуддя, про призначення судді Конституційного Суду України та про обрання Ради суддів України.

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