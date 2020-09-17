Попри заяви Лукашенка кордони Білорусі залишаються відкритими

Попри нещодавню заяву Олександра Лукашенка про закриття кордонів з Польщею і Литвою, прикордонний рух триває у нормальному режимі.

Як повідомив у п'ятницю, 18 вересня, голова прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас, ситуація на держкордоні країни з Білоруссю у порівнянні з попередніми днями суттєво не змінилася. "Так, прикордонний рух дещо сповільнився, але транспортні засоби і люди продовжують перетинати державний кордон ", - повідомив агентству BNS Любаєвас, цитує інформагенція dpa.

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Про схожу ситуацію повідомляють також польські прикордонники.

"Кордон відкритий, ми не спостерігаємо жодних збоїв, немає черг, і ми не бачимо якихось ознак того, що кордон буде закритий", - цитує польського прикордонника агентство Reuters.

Не змінилася ситуація і на українсько-білоруському кордоні. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Україна 24" вранці 18 вересня повідомив, що скупчення людей і додаткової техніки на кордоні з Білоруссю не спостерігається.

У Білорусі повідомили поки лише про посилення кордону

Білоруські прикордонники також підтверджують, що пункти пропуску на кордонах працюють, утім зазначають, що охорона кордону була посилена.

"Охорона державного кордону Республіки Білорусь здійснюється в посиленому варіанті прикордонної служби та прикордонного контролю із застосуванням тактичних резервів", - повідомили білоруські прикордонники.

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"Пункти пропуску здійснюють оформлення на в'їзд і на виїзд в межах пропускної спроможності", - йдеться в повідомленні, передає агентство "Інтерфакс". "Всі заходи вживаються з урахуванням ситуації, що складається на кожному конкретному напрямку", - заявив прикордонний комітет Білорусі.

Заява Лукашенко про закриття кордонів

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закриття кордону країни з Литвою і Польщею, а також про посилення безпеки на кордоні з Україною.

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"Ми змушені відвести війська з вулиць. Як я вже говорив - пів армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із Заходом, насамперед з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братньою Україною", - заявив Лукашенко 18 вересня.

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