 Попри заяви Лукашенка кордони Білорусі залишаються відкритими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2020

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Новини

Попри заяви Лукашенка кордони Білорусі залишаються відкритими

Пункти пропуску на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою і Україною поки працюють у штатному режимі. Білоруські прикордонники заявляють лише про посилення охорони кордону.

Пункт пропуску на кордоні між Білоруссю та Польщею (архівне фото)

Пункт пропуску на кордоні між Білоруссю та Польщею (архівне фото)

Попри нещодавню заяву Олександра Лукашенка про закриття кордонів з Польщею і Литвою, прикордонний рух триває у нормальному режимі.

Як повідомив у п'ятницю, 18 вересня, голова прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас, ситуація на держкордоні країни з Білоруссю у порівнянні з попередніми днями суттєво не змінилася. "Так, прикордонний рух дещо сповільнився, але транспортні засоби і люди продовжують перетинати державний кордон ", - повідомив агентству BNS Любаєвас, цитує інформагенція dpa.

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Про схожу ситуацію повідомляють також польські прикордонники.

"Кордон відкритий, ми не спостерігаємо жодних збоїв, немає черг, і ми не бачимо якихось ознак того, що кордон буде закритий", - цитує польського прикордонника агентство Reuters.

Не змінилася ситуація і на українсько-білоруському кордоні.  Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Україна 24" вранці 18 вересня повідомив, що скупчення людей і додаткової техніки на кордоні з Білоруссю не спостерігається.

У Білорусі повідомили поки лише про посилення кордону

Білоруські прикордонники також підтверджують, що пункти пропуску на кордонах працюють, утім зазначають, що охорона кордону була посилена.

"Охорона державного кордону Республіки Білорусь здійснюється в посиленому варіанті прикордонної служби та прикордонного контролю із застосуванням тактичних резервів", - повідомили білоруські прикордонники.

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"Пункти пропуску здійснюють оформлення на в'їзд і на виїзд в межах пропускної спроможності", - йдеться в повідомленні, передає агентство "Інтерфакс". "Всі заходи вживаються з урахуванням ситуації, що складається на кожному конкретному напрямку", - заявив прикордонний комітет Білорусі.

Заява Лукашенко про закриття кордонів

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закриття кордону країни з Литвою і Польщею, а також про посилення безпеки на кордоні з Україною.

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"Ми змушені відвести війська з вулиць. Як я вже говорив - пів армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із Заходом, насамперед з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братньою Україною", - заявив Лукашенко 18 вересня.

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    Автор: Ганна Бєднова


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