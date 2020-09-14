Лукашенко: Білорусь закриває кордон з Литвою і Польщею і посилює охорону кордону з Україною

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у четвер, 17 вересня, заявив про направлення "половини армії" на посилення охорони кордону на західному напрямку.

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"Ми вимушені відвести війська з вулиць. Як я уже говорив - пів армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із Заходом, передусім з Литвою та Польщею. Ми вимушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братською Україною", - сказав Лукашенко на жіночому форумі, передає інформагенція "Інтерфакс".

Лукашенко додав, що Білорусь з допомогою російського керівництва посилить "захист союзної держави". "Я вимушений в останні дні разом з президентом Росії і міністром оборони відбудувати загальний захист союзної держави", - цитує агенція його слова.

Також Лукашенко вкотре запевнив, що на виборах президента не було фальсифікацій. "Я вам клянусь, ніякої брехні на виборах не було. Не можна фальсифікувати вибори у 80 відсотків", - запевнив Лукашенко.

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Також він стверджує, що Білорусь не потребує визнання результатів виборів іншими країнами. "Ми провели вибори за конституцією, законами нашої країни і не потребуємо жодного визнання. Вибори відбулися, і вони законні", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими перемогу на них здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. В останньому масовому протестному марші, що відбувся в Мінську 13 вересня, взяли участь близько 150 тисяч людей.

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