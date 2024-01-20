Попри санкції: РФ є найбільшим постачальником нафти до Китаю

Китай допомагає Росії обходити санкції і продовжує купувати в неї нафту. Згодом її перепродають на Захід у вигляді нафтопродуктів.

За підсумками 2023 року Росія стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай, випередивши Саудівську Аравію. Про це у суботу, 20 січня, пише агенція Reuters з посиланням на дані китайської митниці.

Згідно з цими даними, постачання нафти з Росії до Китаю в 2023 році становило 107,02 млн тонн, що еквівалентно 2,14 млн барелів на добу. Це рекорд поставок палива в історії відносин Китаю і Росії і також це набагато більше, ніж в інших експортерів нафти до Китаю - Саудівської Аравії та Іраку, зазначає агенція.

Читайте також: Дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі: що відомо

КНР при цьому знизила на користь Росії закупівлю нафти у саудитів - на 1,8 відсотка (до 85,96 мільйона тонн). Проте загальний імпорт сирої нафти до Китаю в 2023 році зріс до рекордних 563,99 мільйона тонн, пише Reuters.

Наголошується, що Китай використовує посередників для транспортування російської нафти та страхування задля обходу санкцій, які Захід запровадив щодо РФ.

Росія продає майже всю свою нафту Індії та Китаю

Наприкінці 2023 року віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявляв, що на КНР в експорті російської нафти припадає близько 45-50 відсотків, а частка Індії за два роки зросла майже з нуля до 40 відсотків. Експорт нафти до Європи з Росії у 2023 році знизився з 40-45 відсотків до 4-5 відсотків від загальної кількості поставок, зазначив Новак.

При цьому європейські країни закуповують нафтопродукти в Індії і цим опосередковано платять за паливо Москві - хоча в ЄС введено ембарго на постачання нафти з Росії через її вторгнення в Україну. На початку січня британське видання Independent писало, що у 2023 році імпорт нафтопродуктів у ЄС з Індії зріс на 115 відсотків - до 231,8 тисячі барелів на добу, що стало найвищим показником за останні сім років.

Читайте також: США і союзники посилюють контроль за дотриманням "стелі цін" на нафту з РФ

За даними видання, 20 із 27 країн ЄС купують нафтопродукти в Індії - навіть незважаючи на те, що вони виготовлені з підсанкційної російської нафти. Лідером таких закупівель стали Нідерланди, на них припала чверть обсягу імпорту палива в ЄС з Індії. Ще 23 відсотки нафтопродуктів закуповує Франція.

Німеччина також імпортує з Індії нафтопродукти - бензин, авіаційний гас та дизельне паливо. На ФРН припадає 7 відсотків із загальної кількості поставок палива з Індії до ЄС.