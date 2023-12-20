"Стеля цін" на нафту з РФ: США і союзники посилюють контроль

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у середу, 20 грудня, оголосило про посилення контролю за дотриманням верхньої межі ціни на російську нафту, а також про запровадження нових санкцій щодо порушників цих обмежень.

Нововведення, як наголосили у відомстві, покликані ускладнити російським експортерам обходити обмеження, запроваджені раніше США та їхніми союзниками, зокрема, країнами Великої сімки, Євросоюзом та Австралією. Союзники США по "ціновій стелі" на російську нафту також вдадуться до аналогічних обмежень.

В рамках нових обмежень , зокрема, передбачається зобов'язати постачальників послуг, включаючи вантажовідправників і перевізників російської нафти, отримувати підтвердження дотримання "цінової стелі" від покупців і продавців щоразу, коли вони піднімають або завантажують російську нафту. Коаліція також вимагатиме від страхових і транспортних компаній надавати ці документи на вимогу суб'єктам, що перебувають далі в ланцюжку поставок, йдеться в пресрелізі міністерства фінансів США .

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Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо заявив, що санкції "демонструють нашу відданість дотриманню принципів політики цінових обмежень, які сприяють досягненню цілей підтримки стабільних енергетичних ринків і водночас зменшують доходи Росії для фінансування її війни проти України". "Учасники транспортування російської нафти морським шляхом, особливо такі як трейдери, повинні дотримуватися керівних принципів, узгоджених коаліцією з обмеження цін, або зіткнутися з наслідками", - попередив він.

Наприкінці минулого року США, ЄС, країни Великої сімки та Австралія встановили ліміт на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, щоб зменшити фінансові можливості Кремля продовжувати агресивну війну проти України, а також стабілізувати світовий ринок енергоносіїв й пом'якшити негативний вплив наслідків війни на найбідніші країни.