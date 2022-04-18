Понад тисячу німецьких лікарів готові працювати в Україні

Понад 1100 лікарів з Німеччини повідомили про те, що були б готові надавати допомогу в Україні чи сусідніх країнах. "Це число показує, наскільки велика солідарність медпрацівників з жителями України. Адже робота там може бути небезпечною для життя", - сказав глава Німецької медичної асоціації Клаус Райнгардт (Klaus Reinhardt) в інтерв'ю групі видань Redaktions Netzwerk Deutschland. Його опублікують у понеділок, 18 квітня.

Лікарі, які бажають допомогти жителям України, реєструються на спеціальному порталі асоціації. Організація веде переговори з міністерствами охорони здоров'я та закордонних справ Німеччини, а також з посольствами України та сусідніх із нею країн про те, як німецькі лікарі можуть допомогти. "Щойно уряд заявить про те, що в рамках міжнародних гуманітарних місій потрібні лікарі, ми готові надати допомогу в достатній кількості", - каже Райнгардт.

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Нині в Україні працюють 230 закордонних лікарів, ще близько двох тисяч також готові надавати допомогу, повідомляв український міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.