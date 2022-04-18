 Понад тисячу німецьких лікарів готові працювати в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Понад тисячу німецьких лікарів готові працювати в Україні

Німецька медична асоціація відкрила прийом заяв від лікарів, які готові працювати в Україні. Організація отримала понад 1100 заяв.

Лікарі в Україні

Прибуття до Києва пацієнтів із зони бойових дій на Сході

Понад 1100 лікарів з Німеччини повідомили про те, що були б готові надавати допомогу в Україні чи сусідніх країнах. "Це число показує, наскільки велика солідарність медпрацівників з жителями України. Адже робота там може бути небезпечною для життя", - сказав глава Німецької медичної асоціації Клаус Райнгардт (Klaus Reinhardt) в інтерв'ю групі видань Redaktions Netzwerk Deutschland. Його опублікують у понеділок, 18 квітня.

Лікарі, які бажають допомогти жителям України, реєструються на спеціальному порталі асоціації. Організація веде переговори з міністерствами охорони здоров'я та закордонних справ Німеччини, а також з посольствами України та сусідніх із нею країн про те, як німецькі лікарі можуть допомогти. "Щойно уряд заявить про те, що в рамках міжнародних гуманітарних місій потрібні лікарі, ми готові надати допомогу в достатній кількості", - каже Райнгардт.

Читайте також: Війна РФ проти України: як у Києві рятують життя своїх поранених захисників

Нині в Україні працюють 230 закордонних лікарів, ще близько двох тисяч також готові надавати допомогу, повідомляв український міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Дивитись відео 09:21

Іноземні медики їдуть в Україну лікувати хворих і поранених (01.04.2022)

DW.COM

Чи отримують лікарі в Україні обіцяні підвищені зарплати?

З 1 січня 2022 року медики та медсестри мають отримувати вже збільшену зарплату. Натомість у деяких закладах - брак коштів та примусові переведення на меншу ставку в цілях економії. DW розбиралася в ситуації.  

Реклама

Докладно

Зруйнований будинок у спальному районі Києва, 14 березня

Компенсація за знищене житло в Україні: що вже можна зробити

Рада поки готує закон про компенсацію за пошкоджене житло, проте фіксувати втрати і повідомляти про них треба зараз.  

Поліцейські перекрили в'їзд до одного з тунелів у Шанхаї

Локдауни в Китаї полегшать ЄС відмову від нафти та газу з РФ

Вперте небажання Сі Цзіньпіна відмовитися від політики нульової терпимості до COVID-19 сильно гальмує економіку КНР.  