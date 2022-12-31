Помер колишній папа Римський Бенедикт

Пішов з життя колишній папа Римський Бенедикт XVI. Про це повідомляє Vatican News у суботу, 31 грудня.

"З сумом повідомляю, що почесний папа Бенедикт XVI пішов з життя сьогодні о 9:34 в монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані", йдеться у повідомленні.



Кілька днів тому нинішній глава Римо-католицької церкви Франциск повідомив, що стан здоров'я колишнього понтифіка погіршився.

Бенедикту XVI було 95 років.

Чим був відомий Бенедикт XVI

Бенедикт XVI у лютому 2013 року зробив незвичайний крок, пішовши за станом здоров'я на спокій з поста понтифіка, який він займав протягом восьми років після папи Івана Павла ІІ, який був при посаді протягом 27 років. Він став першим з 1415 року папою Римським, який добровільно зрікся посади глави Римо-католицької церкви. Тим самим Бенедикт відкрив шлях своїм послідовникам наслідувати його приклад, якщо вони відчують, що сили залишають їх.

Бенедикт став першим понтифіком, який вибачився за скандали навколо сексуального насильства над дітьми з боку священнослужителів. Водночас його критикували за те, що він не зміг покласти край приховуванням цих фактів.

Після свого відходу почесний папа Бенедикт, справжнє ім'я якого Йозеф Ратцінґер (Josef Ratzinger), вів тихий спосіб життя, рідко з'являючись на публіці. Він був першим німецьким папою за тисячу років і восьмим - за дві тисячі, зауважує агентство dpa.